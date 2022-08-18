«На что это похоже?»: Лолита сделала необычную находку на пляже в Крыму и пикантно об этом пошутила

Певица приехала на полуостров, чтобы выступить на фестивале "Таврида.Арт". Фото: страница Лолиты Мелявской в соцсети

Эпатажная Лолита Милявская, которая стала хедлайнером вечера на фестивале «Таврида.Арт» в Крыму, порадовала поклонников очередной пикантной шуткой.

На ролике, который певица разместила у себя в соцсети, Лолита похвасталась неожиданной находкой на пляже. 58-летняя Милявская в голубом купальнике и с подвеской на шее возится в песке в поисках клада (В этом же купальнике и в накинутой сверху рубашке-балахоне певица позже выйдет на сцену). И находит …. «камушек», похожий на «первобытное оружие», по форме напоминающее баклажан.

- Я в поиске клада. Я обязательно найду то-то такое, что порадует не только меня. Я, кажется, что -то нашла. Я нашла вот такой камушек. Я заберу его с собой в Москву. На что это похоже? На первобытное оружие. А вот так? На то же самое первобытное оружие. Я оставлю этот камушек здесь, чтобы размножался, - сообщила певица.

Свою находку эпатажная певица назвала «находкой гуманоида на «Тавриде». Кто-то из ее поклонников пикантную шутку оценил, отдав должное фантазии певицы, а кто-то напомнил ей о возрасте.

- Лолита, вы как всегда позитивчик. Приятного отдыха вам.

- Импровизация удалась.

- Остроумная Лолита.

- Взрослая женщина…

- Тут уж у кого какая фантазия, а камень заберите – пишут пользователи.

На фестивале «Таврида. Арт», который проходит в Судаке, Лолита исполнила один из своих хитов – песню «По-другому» в дуэте с Ильей Евсюковым.

В этот же день на фестивале выступила Лариса Долина, ранее зрителей порадовали своими выступлениями Баста и SHAMAN.

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