Нашествие медуз в Крыму: море в Татарской бухте превратилось в кисель

Медузы у побережья Щелкино. Фото: скрин из видео/Константин Ткаченко

Сезон медуз начался в Крыму. Количество желетелых, начавших активно размножаться еще в начале лета, ко второй половине августа достигло апогея. Наибольшее число этих беспозвоночных отдыхающие сейчас фиксируют в Азовском море. Константин Ткаченко снял на видео целый «кисель» у побережья Татарской бухты в Щелкино.

- Нашествие медуз в Азовском море! - восклицает автор ролика.

На самом деле ничего необычного в таком скоплении медуз нет, отмечает биолог из Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов. Просто для медуз в море сейчас оптимальные условия: теплая вода и повышенная соленость.

- Сейчас как раз то время, когда их численность достигла максимума. До этого они где были? Да они просто маленькими были, и мы их не видели! Они росли, росли, и выросли. Всему этому способствует теплая погода. К тому же в Азовском море уже давно наблюдается такое явление, как увеличение солености в связи с тем, что уменьшился приток пресной воды, - рассказал КП-Крым специалист.

Еще одна причина повышенного роста медуз – сокращение численности рыбы, мальки которой питаются личинками, в том числе желетелых.

- Медузы в ходе роста питаются личинками. Личинки - мелкими одноклеточными организмами, которые сейчас в большом числе размножились. Почему? Потому что снижается численность рыбы. Мы вылавливаем слишком много рыбы, мальки которых питаются в том числе личинками медуз. Идет нарушение экологического равновесия,- отметил Сергей Иванов.

Зато в Черном море численность медуз остается в пределах нормы. Несмотря на то, что соленость в нем тоже повышается, оно глубоководное, и такой ситуации, как в Азовском там не происходит.

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