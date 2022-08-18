Очевидцы сообщают о вспышке в небе, которая предшестовала хлопку. Фото: соцсети

Мощный хлопок прогремел в небе над Керчью 18 августа около 21:00. Как сообщают очевидцы, звук был такой силы, что в домах задрожали стены, а в припаркованных во дворах автомобилях сработала сигнализация.

- Люди повыскакивали на балконы, кто-то сказал, что видел вспышку в небе,- рассказала одна из жительниц.

Пользователи соцсетей пишут, что хлопок был слышен в разных районах города, а также в близлежащих поселках Багерово, Приозерное и Глазовка.

Советник Главы Крыма Олег Крючков пояснил ситуацию работой ПВО.

- Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет,- написал у себя в telegram Крючков.

Напомним, в Крыму действует «желтый» (высокий») уровень террористической опасности. Указом главы республики его действие продлено до 24 августа.

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