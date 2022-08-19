Сядет на шесть лет: суд в Крыму вынес приговор участнику нацбатальона

Мужчина признан виновным по статье об участии в незаконном вооруженном формировании. Фото: скрин из видео УФСБ по Крыму и Севастополю.

Белогорский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы участника запрещенного на территории России «Батальона имени Номана Челебиджихана»* 26-летнего Рустема Османова. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

- Установлено, что подсудимый в 2016 году, находясь на территории Украины, добровольно вступил в состав указанного незаконного вооруженного формирования, где осуществлял материальное и продовольственное обеспечение деятельности батальона, а также участвовал в его вооруженной охране, - сообщили в УФСБ.

В России Османов был объявлен в международный и федеральный розыск. Его задержали в апреле этого года при попытке въезда в Крым через пункт пропуска «Армянск».

В отношении мужчины было заведено и расследовалось уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ - участие в незаконном вооруженном формировании.

Белогорский райсуд Крыма признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы. Решением суда 1 год мужчина проведет в тюрьме, остальные пять - в колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу.

1 июня 2022 года Верховный суд РФ признал «Батальон имени Номана Челебиджихана»* террористической организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.

Организатором батальона является бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов, находящийся на Украине. После 2014 года он стал одним из организаторов продуктовой и энергетической блокад Крыма. В 2020 году Верховный суд Крыма приговорил Ислямова к 19 годам лишения свободы за подрыв электроопор, что привело к блэкауту в Крыму.

* Организация запрещена на территории РФ.

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