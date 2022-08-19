Мощный хлопок в небе над Евпаторией: сработала ПВО

В небе над Евпаторией предположительно сработала ПВО. Фото: соцсети
Свидетелями мощных хлопков в небе сегодня стали жители Евпатории. В социальных сетях очевидцы пишут, что сильный звук были слышно далеко за городом.
- В Молочном под Евпаторией видели и слышали
- Да, перед моим окном, два раза уже.
- Да, тоже слышал два хлопка. Брат со двора видел, как что- то сбили, – пишут пользователи.
Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, информация сейчас уточняется, но предположительно сработала ПВО.
- В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надежной защитой, - написал Крючков у себя в telegram.
Напомним, 18 августа около 21 часа мощный хлопок прозвучал в небе над Керчью. Его максе слышали жители близлежащих поселков. По информации властей, сработала ПВО.
Этим же вечером, спустя несколько минут стали поступать аналогичные сообщения из Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о сбитом беспилотнике возле аэропорта Бельбек.
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