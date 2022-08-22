Губернатор Севастополя разберется в истории, где ребенку с аутизмом запретили играть в ТЦ

Фото: musson.su

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев устроит личный прием для матери, дочь которой выдворили из игровой комнаты торгового центра «Муссон». Девятилетнюю девочку-аутистку выгнали под предлогом того, что детей-инвалидов из соображений безопасности не пускают в игровые зоны.

- Не думал, что такое возможно в Севастополе. Обязательно позову маму с девочкой к себе на прием, встречусь и лично разберусь в этой истории. Если какие-то предприниматели не включают голову, и отключают сердце, то мы им поможем осознать и исправить свои ошибки, - написал Развожаев в своем telegram-канале.

Произошедшим заинтересовался республиканский Следком, который начал проверку на предмет ограничения прав ребенка-инвалида на доступную среду.

- В ходе мониторинга <...> была выявлена публикация о том, что 9-летнюю девочку с инвалидностью выгнали из игровой комнаты торгового центра в Севастополе. К публикации также были приложены видеозаписи из детского центра, на которых администратор излагает свою позицию, а родители ребенка рассказывают, что ранее диагноз дочки не был преградой для нахождения в общественных местах и общения со сверстниками, - сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

В Следкоме добавили, что с работниками детского центра для исключения подобных фактов будет проведена профилактическая работа.

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