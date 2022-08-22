«Спасатели Малибу» и «Пираты Карибского моря»: потоп на вокзале Симферополя стал героем мемов в соцсетях

Весь июнь и июль большая часть полуострова страдала от непогоды. Фото: Черный список Симферополь / ВК

Вот уже второй год южные регионы России постоянно заливает проливными дождями. Сначала затопило Сочи, потом Краснодар, Крым тоже не остался в стороне. Весь июнь и июль большая часть полуострова страдала от непогоды и ее последствий. Когда погода наладилась и лето снова вступило в свою законную силу, дожди вновь решили напомнить о себе. С середины августа после жуткой жары ливни остужают раскаленный асфальт. Но в некоторых районах и городах стихия выходит из-под контроля.

Так, например, из-за очередного ливня железнодорожный вокзал Симферополя буквально ушел под воду, а улицы рядом превратились в полноводные реки. Из-за непрочищенных ливневок в городах затапливало машины, люди ходили по щиколотку в воде.

Погодный апокалипсис все же подпортил планы тем, кто планировал уехать к морю, но пользователи соцсетей решили не унывать и даже создали целую серию мемов.

«Комсомолка» собрала некоторые из них.

Спасатели Малибу по-симферопольски. Фото: Черный список Симферополь / ВК

Смешные фотографии выглядят как новые постеры к давно известным фильмам. Здесь и «Пираты карибского моря», и даже «Спасатели Малибу» в красный купальниках.

Фото: Черный список Симферополь / ВК

Фото: Черный список Симферополь / ВК

Фото: Черный список Симферополь / ВК

Весь июнь и июль большая часть полуострова страдала от непогоды. Фото: Черный список Симферополь / ВК

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