Мощный хлопок в Севастополе 22 августа 2022: что стало причиной

Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Очередной хлопок в небе над Севастополем. Пользователи соцсетей отмечают, что слышали громкий звук также в Инкермане, на пляже в Орловке и на Фиоленте. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в городе снова работала ПВО.

- В 18:15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно - снова беспилотник. Сохраняем спокойствие, город под надёжной защитой,- написал Развожаев у себя в telegram.

Перед этим губернатор Севастополя провел совещание, посвященное ситуации в городе. Одним из поднятых вопросов стало состояние подвалов многоквартирных домов. Ответственным службам поручено проверить их, чтобы в случае необходимости использовать под укрытия. Вопрос об убежищах за последние дни стал самым часто задаваемым в соцсетях.

- Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи,- заявил Развожаев.

Кроме того, для севастопольцев доработают информационную памятку и создадут чат-бот в Telegram, доступ к которому будет у оперативного дежурного ФСБ и спецслужб. Сюда можно будет оперативно присылать фото и видео в случае обнаружения беспилотника.

Напомним, громкие хлопки в небе над полуостровом впервые прозвучали 18 августа. Тогда ПВО сработала в Керчи в районе Крымского моста. После этого аналогичные звуки были слышны в Евпатории, а затем и в Севастополе, где на минувших выходных сбитый беспилотник загорелся на крыше штаба Черноморского флота.

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