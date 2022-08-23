Кредитный портфель физлиц в крупнейшем крымском банке превысил 100 млрд рублей

Чтобы оформить заявку на получение потребительских кредитов, автокредитов и кредитных карт, необязательно приходить в отделение банка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала года кредитный портфель крупнейшего крымского банка увеличился на 7,5% и в августе 2022 года превысил 100 миллиардов рублей. При этом основным драйвером роста портфеля являются ипотечные кредиты – прирост по ним с начала года составил 6,8 миллиардов рублей.

Так, в общем объеме кредитного портфеля физлиц РНКБ доля ипотечных кредитов составляет 58%, потребительских кредитов - 27%, кредитных карт – 10% и автокредитов - 5%. На новостройки в 2022 году в рамках льготных государственных программ поддержки ипотечного кредитования было выдано около 70% всех ипотечных кредитов. При этом на ставку по госпрограммам распространяется скидка от РНКБ в размере 1% в случае, если клиент приобретает жилье в ипотеку в жилищном комплексе, который строится с использованием проектного финансирования банка.

- На рост портфеля влияет активное участие банка в федеральных и региональных программах поддержки ипотечного, потребительского и автокредитования, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Благодаря этим программам желающие могут получить кредит на максимально выгодных условиях. Кроме того, после недавнего увеличения льготного периода действия кредитных карт РНКБ до 115 дней наблюдается стремительный рост популярности этого продукта. Во многом это обусловлено преимуществами использования кредитных карт, в том числе возможностью использовать кредитные средства без начисления процентов в течение всего льготного периода.

УСЛОВИЯ ЛЬГОТНОЙ ГОСПРОГРАММЫ РНКБ

Отметим, что согласно условиям льготного программы, клиенты могут купить новую машину стоимостью до 2 миллионов рублей со скидкой в 20%, используя автокредитование. Скидка на электромобиль составит 35%. Есть и некоторые ограничения. Льготные условия распространяются на покупку машин марки LADA, УАЗ, ГАЗ, ВИС и Моторинвест.

Под льготное кредитование попадают семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе приемные, находящиеся под опекой), а также работники государственных образовательных и медучреждений. Кроме того, скидка доступна для клиентов, которые покупают авто впервые. А еще госпрограмма распространяется на владельцев авто, которые сдают свою машину в качестве первоначального взноса по программе Trade-in (транспортное средство должно находиться в собственности больше года, и машина должна быть старше шести лет).

КАК ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ В БАНКЕ РНКБ

Все условия по программам кредитования описаны на официальном сайте банка и в мобильном приложении «РНКБ 24/7». Там же можно оформить заявку на получение автокредита, посещать офис не обязательно. Если вы не попадаете под условия льготной госпрограммы, можно оформить автокредиты по другим программам от банка РНКБ – «Автостандарт» и «Автолайт».

С начала года около 50 тысяч клиентов крупнейшего крымского банка получили выплаты на общую сумму более 100 миллионов рублей благодаря участию в программах лояльности.

КСТАТИ

Чтобы оформить заявку на получение потребительских кредитов, автокредитов и кредитных карт, необязательно приходить в отделение банка. Теперь это можно сделать удаленно на официальном сайте РНКБ.