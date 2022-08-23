Верховный суд Крыма оставил в силе приговор женщине, осквернившей могилу военного, погибшего во время спецоперации

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Верховный суд Крыма оставил без изменения приговор Судакского городского суда в отношении местной жительницы, осквернившей могилу солдата по мотивам политической ненависти.

- Судом первой инстанции осужденной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселения, - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Напомним, весной этого года жительница поселка Солнечная Долина осквернила место захоронения военного, принимавшего участие в спецоперации на территории Украины и погибшего при исполнении воинского долга. В суде женщина признала вину.

Кроме того, с осужденной в пользу потерпевшей стороны взыскано в качестве компенсации морального вреда полмиллиона рублей. При вынесении приговора были учтены раскаяние, признание вины, явка с повинной, способствование раскрытию преступления, а также состояние здоровья женщины.

Позже, не согласившись с приговором, защитник подал апелляцию, в ходе рассмотрения которой потерпевшая выступила против удовлетворения жалобы и попросила не изменять решение суда. Приговор вступил в законную силу.

Ранее «Комсомолка» пообщалась с соседями женщины и выяснила, что сподвигло 60-летнюю местную жительницу совершить поражающий своей бесчеловечностью поступок, который она позже назвала омерзительным.

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