Перед поездкой в Крым Александр Кульберов сменил фамилию и продал квартиру. Фото: lizaalert.org

В Крыму разыскивают 38-летнего жителя Свердловской области Александра Кульберова. Осенью 2021 года мужчина решил переехать жить в Крым. Для этого продал квартиру в Верхней Пышме и даже сменил имя. На ориентировках МВД и поискового отряда «Лиза Алерт» указаны его обе фамилии. До поездки в Крым Александр Иванович Кульберов жил под именем Александр Викторович Ефимов.

- Перед отъездом он сменил фамилию и отчество. Взял фамилию деда и отчество по имени деда. Зачем, не знаю. Говорил, что всю жизнь прожил под чужой фамилией,- рассказала КП-Крым бывшая супруга Александра Надежда Гусар.

Супруги разошлись семь лет назад, но продолжали общаться. Именно Надежда покупала Александру билет в Крым, и она же его провожала.

- Уезжал он в никуда… Я не знаю, что он планировал. Но возвращаться не собирался. Он там покупал машину, значит какие-то планы были, - рассказала женщина.

По словам бывшей супруги мужчины, по специальности Александр автокрановщик, но работал в основном грузчиком.

Менее чем через месяц после приезда в Симферополь мужчина перестал выходить на связь. По данным правоохранителей, Александр вылетел в Крым 17 сентября прошлого года. С 23 октября его местонахождение неизвестно. По словам Надежды, родственников на полуострове у мужчины нет, а о новых знакомых он ничего не рассказывал.

Снимок, опубликованный поисковым отрядом «Лиза - Алерт» в качестве ориентировки, сделала сестра Александра незадолго до его вылета в Крым. На нем он короткостриженый молодой мужчина с серыми глазами и русыми волосами. Его рост 176-178 сантиметров. Над верхней губой и на лбу справа есть шрамы. На левом предплечье, по данным Следкома, татуировка «смерть с косой».

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