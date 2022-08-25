Туры с кэшбэком в Крым разбирают очень быстро Фото: Ирина ГЕРЦ

25 августа в России стартовал осенний этап продажи туров по стране с кэшбэком 20%. Окно продаж продлится до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком можно с 1 октября и до 25 декабря, а в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации, напоминают в Минкурортов Республики Крым

КАК ПОЛУЧИТЬ КЕШБЭК

В программе участвуют все регионы страны. Туристы, купившие путевку по программе, смогут вернуть до 20% ее стоимости.

Для этого тур нужно оплатить онлайн картой МИР. На нее же автоматически вернется 20% от стоимости, максимум 20 тысяч рублей.

Кстати, нововведением этого этапа стал повышенный кешбэк до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока.

КЭШБЭК ЗА ОТДЫХ ОСЕНЬЮ 2022 В КРЫМУ

Как отметил Министр курортов и Туризма Крыма Вадим Волченко, новый этап программы сделает отдых в Крыму более доступным для жителей страны и будет способствовать развитию туризма на полуострове.

- Одной из самых понятных, прозрачных и адекватных мер поддержки, способствующих развитию и наращиванию оборотов туристического бизнеса в Крыму, именно в осенне-зимний период является акция кешбэк. Когда мы встречались в Ялте вместе с руководителями средств размещения, вопрос именно кешбэка был вынесен в первую тройку. Поэтому мы очень рады, что наш диалог приводит к конкретным результатам, которые улучшают и способствуют развитию крымского туризма, - отметил Волченко.

Как добавили в Минкурортов РК, туры с кешбэком в Крым разбирают очень быстро. При желании воспользоваться программой, туристам советуют не затягивать с бронированием.

По информации ведомства, в прошлом этапе туристического кешбэка приняло участие более 270 отелей и санаториев Крыма. По сравнению с первым этапом программы количество ее участников выросло в 2,6 раза.

По ожиданиям синоптиков, первый осенний месяц Крыму будет настоящим продолжением лета.

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