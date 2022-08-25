В Севастополе «домушник» украл у дочери ветерана наградной кортик и 11 медалей

Похищенные награды будут возвращены владелице. Фото: скрин из видео УМВД по Севастополю

В Севастополе полиция по горячим следам нашла похищенные грабителем награды ветеранов Великой Отечественной войны, которые в память о родителях хранила дочь фронтовиков.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, вор влез в дом через окно, когда пожилая женщина ушла о делам. Кроме приглянувшихся ему планшета и четырех мобильных телефонов, забрал с собой медали и наградной кортик.

- В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что за время её непродолжительного отсутствия похищены наградной кортик и 11 наград, среди которых медали «За боевые заслуги», «За оборону Одессы» и «За оборону Кавказа», которые она хранила в память о родителях-фронтовиках, - сообщила Волк.

Преступника задержали уже на следующий день. Им оказался ранее неоднократно судимый за квартирные кражи и грабежи местный житель. Похищенные вещи полиция нашла и изъяла в доме у него и его знакомых.

- После завершения следственных действий похищенное имущество будет возвращено потерпевшей. В настоящее время оперативники разыскивают наградной кортик, который злоумышленник успел сбыть,- отметили в МВД.

Против преступника возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям Уголовного кодекса - 158 и 324 УК РФ ( Тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением и Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.

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