В Крыму решили уволить директора школы из-за слов учеников о поддержке Украины

Директора школы в Черноморском хотят уволить из-за слов старшеклассников в поддержку Украины Фото: Иван ВИСЛОВ

Директора школы в поселке Черноморское, где учатся 15-летние подростки из Мариуполя, негативно высказавшиеся в адрес спецоперации на Украине, планируют уволить с занимаемой должности. Об этом у себя на странице во «Вконтакте» написала Главный специалист сектора по общему и дополнительному образованию, отдела образования, молодёжи и спорта администрации Черноморского района Анастасия Анищенко. Напомним, в соцсетях растиражировали видеоролик, на котором старшеклассники – парень и девушка – поздравили украинцев с Днем независимости, после чего оскорбили РФ и президента страны. На этот факт, по словам Анищенко, отреагировали сотрудники ФСБ, а в школе прошла проверка.

- В связи с вышеописанной ситуацией утром 25 августа в МБОУ «ЧСШ № 1 им. Н. Кудри» состоялась внеплановая проверка, по результатам которой было принято решение уволить директора Моисейченко Татьяну Ивановну, - написала Анастасия Анищенко.

Родители учеников, коллеги и неравнодушные жители Черноморского района считают это решение несправедливым, отметила представитель администрации. Они просят оставить Татьяну Моисейченко в должности директора школы, напоминая, что инцидент произошел во время летних каникул.

- Татьяна Ивановна занимает должность директора с 2011 года, успешно справляется со своими обязанностями, пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Уровень её профессионализма и квалификации соответствует занимаемой должности, - отметила представитель отдела образования администрации Черноморского района.

Утром 25 августа соцсети опубликовали видео, на котором 15-летний парень и его мама приносят извинения за оскорбительные высказывания.

ДОПОЛНЕНИЕ:

Позже нам удалось получить комментарий заместителя директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Черноморская средняя школа № 1 им. Н. Кудри» Ирины Дроган. Она рассказала, что директора Татьяну Моисейченко, все-таки уволили, но потом восстановили в должности.

- Директора уже восстановили в должности, - сказала Дроган.

Также стало известно, что 15-летняя девушка, записавшая видео вместе с парнем из Мариуполя, местная жительница и учится в черноморской школе с 1 класса. Ее сверстник проучился в Черноморском всего два месяца. Он выпускник девятого класса.

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