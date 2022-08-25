В Феодосии автобус, следующий из Краснодара, сбил пятерых человек, в том числе ребенка

Автобус выехал на платформу, где стояли люди. Фото: Телеграммы из Крыма/Tg

На автостанции Феодосии рейсовый автобус, следующий из Краснодара в Евпаторию, сбил пятерых человек. Об этом сообщает МЧС по Республике Крым. По данным чрезвычайного ведомства, ДТП произошло 25 августа в 19:40. Автобус протаранил забор и въехал в остановку для пассажиров. Среди пострадавших один ребенок.

-Рейсовый автобус совершил наезд на пешеходов, находящихся на платформе атовокзала. По предварительным данным медицины катастроф пострадало 5 человек, из них 1 ребенок, - сообщили в МЧС.

Все пострадавшие госпитализированы с различными травмами. Помощь в эвакуации пассажиров в машины скорой помощи медикам оказывали сотрудники феодосийского отделения «Крым Спас».

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе ребенок. Фото: Инцидент Крым. Симферополь. Севастополь/Вконтакте/

Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. Сообщается, что всего в автобусе находилось 16 человек.

Прокуратура Крыма тем временем организовала проверку по факту ДТП.

- В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям перевозчика, а также требования законодательства о безопасности дорожного движения, - сообщили в прокуратуре.

По одной из версий, у автобуса могли отказать тормоза.

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