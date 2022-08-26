В Крыму шаровая молния пролетела над дорогой

Шаровую молнию во время грозы наблюдали в Керчи. Фото: скнир из видео Злой крымчанин/Вк

Жители Керчи стали свидетелями редкого природного явления - шаровой молнии. Очевидцы сняли ее на видео. Яркий светящийся шар медленно двигался по небу и даже заставил автора видеоролика остановить машину.

Считается, что шаровая молния обладает невероятной разрушительной силой и представляет собой сгусток энергии. При этом само явление учеными до сих пор конца не исследовано, отметили специалисты физико-технического института КФУ им. Вернадского. Кроме того, действительно ли это была шаровая молния, еще нужно разобраться.

Замечено, что шаровая молния появляется в грозовую погоду и шторм. Как раз накануне в Керчи гремел гром и прошел небольшой дождь. При этом в целом в Крыму, по данным ученых, явление это довольно редкое.

Тем не менее пользователи соцсетей,рассказывают невероятные вещи о встрече со злодейкой.

- Видел 20 лет назад на расстоянии 8 метров. Жутко страшно было.

- К нам во время грозы залетела в канал для электрокабелей в подъезде. Взорвалась, пройдя примерно пять этажей. От электрощитов не осталось ничего, кроме серо-черного песочка. Электричество в подъезде отключали на неделю, а телек (антенна) не работал полгода, и все от него отвыкли.

- У меня прабабушку убило шаровой молнией. В деревянный дом залетела.

- Говорят, что сквозняки в доме затягивают еë. Мама всегда закрывала окна при молнии.

- У меня двоюродный брат был в сарае. Залетела шаровая молния. Покружила там и вылетела. Брат вышел оттуда седой.

Известный случай появления шаровой молнии в Крыму был зафиксирован в 2013 году. Тогда молния набедокурила в жилом доме в поселке Маленькое Симферопольского района. Жужжащий шар упал на виноград (его листья сразу пожелтели), подлетел к розетке, разнеся вилку, и ударился в стену, оставив вмятину.

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