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Общество26 августа 2022 11:20

Преклонный возраст: Северо-Крымский канал больше полувека питает водой полуостров

Ему на смену готовится прийти тракт водоподачи
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
Строительство водовода фактически повторяет путь Северо-Крымского канала

Строительство водовода фактически повторяет путь Северо-Крымского канала

В сентябре исполнится 72 года с момента принятия решения о строительстве Северо-Крымского канала. На его проектирование и строительство, включая Каховский гидроузел, ушло 13 лет, прежде чем днепровская вода пришла в Крым. Всесоюзная стройка продолжалась еще несколько десятков лет, возводились новые наливные водохранилища и система каналов для искусственного полива. Но с 1963 года с приходом больших объемов пресной воды в Крыму началась новая жизнь.

СОБЫТИЕ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ

Для 60-х годов технологии строительства канала были передовыми. Предстояло не только проложить самую большую искусственную реку в Европе, но и заставить воду вопреки земному притяжению пойти вверх: перепад высот между Севером и Востоком Крыма достигает нескольких десятков метров. Советские инженеры проектировали русло под углом, чтобы вода собиралась в накопительные резервуары и дальше под давлением мощных насосов поднималась на высоту от 10 до 22 метров. Электроэнергию давала Каховская ГЭС, построенная вместе с каналом. А весь комплекс был настолько масштабным, что запускать первую воду из Днепра в Крым приехал генсек ЦК КПСС Никита Хрущев.

Канал дал старт новой отрасли - «орошаемое земледелие». Там, где раньше были солончаки и пастбища для овец, стали расти сады и овощные поля, ведь 85% воды поступало для нужд сельского хозяйства. А к концу советской эпохи в Крым перекачивали до 3 миллиардов кубометров воды в год. Со строительством сети наливных водохранилищ стали расти крымские города, особенно в Восточном Крыму, где воды традиционно не хватало из-за скудных осадков и пересыхающих рек. Когда в 2014 году русло канала на украинской стороне перегородила дамба, оказалось, что в Крыму уже и не помнят, как жить в режиме экономии воды.

На первоочередные работы нужно около 20 миллиардов рублей

На первоочередные работы нужно около 20 миллиардов рублей

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Первыми на себе это ощутили аграрии, ведь площадь поливных земель сократилась в 10 раз, от риса и рыборазведения пришлось отказаться, а урожайность кормовых культур значительно снизилась. Питьевой воды региону хватало из наземных источников благодаря снежным зимам и дождливым веснам. Только восток полуострова оказался под угрозой обезвоживания, и тогда было принято нестандартное решение - перебросить воду из Тайганского водохранилища в Белогорском районе по руслу реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и дальше до Феодосийского водохранилища. Но объемов одного водоема не хватило бы на целый Керченский полуостров, и тогда было принято решение добывать воду из-под земли на севере и перебрасывать ее на восток.

Произошло второе рождение Северо-Крымского канала, как главной водной артерии полуострова. Поднятую с глубины 150 метров воду по временным трубам с трех водозаборов перегоняли к точке сброса в канал, и оттуда она начинала свой путь к потребителям Феодосии, Судака и Керчи. Новый водный маршрут заработал уже в 2015 году, давая в сутки от 70 до 135 тысяч кубометров воды.

после запуска тракта водоподачи в 2023 году можно заняться реконструкцией мелиоративных систем

после запуска тракта водоподачи в 2023 году можно заняться реконструкцией мелиоративных систем

- Потом пришли мы и стали заводить все временные схемы на постоянную основу, - вспоминает директор филиала АО «Объединенная энергостроительная корпорация» Марк Луньков. - Началось все с завершения строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. Затем их нужно было соединить трубами и вывести на аварийный сброс в Северо-Крымский канал, который перегородили земляной дамбой, чтобы вода не пошла в обратном направлении. Параллельно шло строительство магистральной линии из двух веток и первой насосной станции в селе Октябрьское Советского района. Это был первый этап строительства. Теперь, на втором этапе, мы прокладываем тракт водоподачи из Советского района к Феодосии и Керчи.

ПРОТОРЕННЫМ ПУТЕМ

Строительство водовода фактически повторяет путь Северо-Крымского канала с той лишь разницей, что в подземной трубе нет потерь воды. Из открытого русла через испарение и фильтрацию в грунт по разным оценкам уходило 40-60% объемов, и когда это была днепровская вода, потери казались незначительными. Но с добытой из-под земли водой такие потери недопустимы, тем более что она очень высокого качества.

- Помимо сокращения водопотерь, идея тракта водоподачи заключается в том, чтобы чистая вода от подземных источников по трубе доходила до потребителей без каких-либо открытых вариантов по типу канал-речка-водохранилище, - поясняет Луньков. - Когда чистая артезианская вода попадает в канал, как ни крути, ее все равно потом нужно пропускать через несколько степеней очистки. Водоросли, мусор, чего в ней только нет. Как, в принципе, в любой реке. В закрытом варианте затраты на очистку гораздо меньше, а качество гораздо выше. Мы ее пропускаем через гидролиз, через хлораторную, проводим ультрафиолетовое обеззараживание непосредственно на водозаборах и на каждой насосной станции, это тоже предусмотрено в проекте. И вода на городские очистные приходит в питьевом качестве.

После того как вода из Днепра вновь пришла в Крым, стало казаться, что все предпринятые шаги для водообеспечения региона можно отставить в сторону и держать на крайний случай. Но тогда все потраченные силы и средства были зря, а это десятки миллиардов рублей. И плюс к этому повисший в воздухе вопрос безопасности. Ведь, когда в 60-70-х годах прошлого века строили Северо-Крымский канал, тоже считали, что проблема с водой в Крыму решена навсегда. Вдобавок, после запуска тракта водоподачи в 2023 году можно заняться реконструкцией мелиоративных систем, поскольку с канала будет снята питьевая нагрузка. Урожай этого года в 2,1 миллиона тонн зерна, который стал рекордным с советских времен, показал, что восстанавливать «орошаемое земледелие» важно и нужно. По предварительным подсчетам, для подачи воды на поля нужно 10 миллиардов рублей государственных инвестиций. Да и сам Северо-Крымский канал нуждается в реконструкции. За четверть века в украинском государстве в капитальный ремонт гидротехнических сооружений и русла канала не вложено ни копейки. Только на первоочередные работы нужно около 20 миллиардов рублей. И тогда у самой большой рукотворной реки Европы наступит третье рождение.

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