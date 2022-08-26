Преклонный возраст: Северо-Крымский канал больше полувека питает водой полуостров

Строительство водовода фактически повторяет путь Северо-Крымского канала

В сентябре исполнится 72 года с момента принятия решения о строительстве Северо-Крымского канала. На его проектирование и строительство, включая Каховский гидроузел, ушло 13 лет, прежде чем днепровская вода пришла в Крым. Всесоюзная стройка продолжалась еще несколько десятков лет, возводились новые наливные водохранилища и система каналов для искусственного полива. Но с 1963 года с приходом больших объемов пресной воды в Крыму началась новая жизнь.

СОБЫТИЕ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ

Для 60-х годов технологии строительства канала были передовыми. Предстояло не только проложить самую большую искусственную реку в Европе, но и заставить воду вопреки земному притяжению пойти вверх: перепад высот между Севером и Востоком Крыма достигает нескольких десятков метров. Советские инженеры проектировали русло под углом, чтобы вода собиралась в накопительные резервуары и дальше под давлением мощных насосов поднималась на высоту от 10 до 22 метров. Электроэнергию давала Каховская ГЭС, построенная вместе с каналом. А весь комплекс был настолько масштабным, что запускать первую воду из Днепра в Крым приехал генсек ЦК КПСС Никита Хрущев.

Канал дал старт новой отрасли - «орошаемое земледелие». Там, где раньше были солончаки и пастбища для овец, стали расти сады и овощные поля, ведь 85% воды поступало для нужд сельского хозяйства. А к концу советской эпохи в Крым перекачивали до 3 миллиардов кубометров воды в год. Со строительством сети наливных водохранилищ стали расти крымские города, особенно в Восточном Крыму, где воды традиционно не хватало из-за скудных осадков и пересыхающих рек. Когда в 2014 году русло канала на украинской стороне перегородила дамба, оказалось, что в Крыму уже и не помнят, как жить в режиме экономии воды.

На первоочередные работы нужно около 20 миллиардов рублей

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Первыми на себе это ощутили аграрии, ведь площадь поливных земель сократилась в 10 раз, от риса и рыборазведения пришлось отказаться, а урожайность кормовых культур значительно снизилась. Питьевой воды региону хватало из наземных источников благодаря снежным зимам и дождливым веснам. Только восток полуострова оказался под угрозой обезвоживания, и тогда было принято нестандартное решение - перебросить воду из Тайганского водохранилища в Белогорском районе по руслу реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и дальше до Феодосийского водохранилища. Но объемов одного водоема не хватило бы на целый Керченский полуостров, и тогда было принято решение добывать воду из-под земли на севере и перебрасывать ее на восток.

Произошло второе рождение Северо-Крымского канала, как главной водной артерии полуострова. Поднятую с глубины 150 метров воду по временным трубам с трех водозаборов перегоняли к точке сброса в канал, и оттуда она начинала свой путь к потребителям Феодосии, Судака и Керчи. Новый водный маршрут заработал уже в 2015 году, давая в сутки от 70 до 135 тысяч кубометров воды.

после запуска тракта водоподачи в 2023 году можно заняться реконструкцией мелиоративных систем

- Потом пришли мы и стали заводить все временные схемы на постоянную основу, - вспоминает директор филиала АО «Объединенная энергостроительная корпорация» Марк Луньков. - Началось все с завершения строительства Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. Затем их нужно было соединить трубами и вывести на аварийный сброс в Северо-Крымский канал, который перегородили земляной дамбой, чтобы вода не пошла в обратном направлении. Параллельно шло строительство магистральной линии из двух веток и первой насосной станции в селе Октябрьское Советского района. Это был первый этап строительства. Теперь, на втором этапе, мы прокладываем тракт водоподачи из Советского района к Феодосии и Керчи.

ПРОТОРЕННЫМ ПУТЕМ

Строительство водовода фактически повторяет путь Северо-Крымского канала с той лишь разницей, что в подземной трубе нет потерь воды. Из открытого русла через испарение и фильтрацию в грунт по разным оценкам уходило 40-60% объемов, и когда это была днепровская вода, потери казались незначительными. Но с добытой из-под земли водой такие потери недопустимы, тем более что она очень высокого качества.

- Помимо сокращения водопотерь, идея тракта водоподачи заключается в том, чтобы чистая вода от подземных источников по трубе доходила до потребителей без каких-либо открытых вариантов по типу канал-речка-водохранилище, - поясняет Луньков. - Когда чистая артезианская вода попадает в канал, как ни крути, ее все равно потом нужно пропускать через несколько степеней очистки. Водоросли, мусор, чего в ней только нет. Как, в принципе, в любой реке. В закрытом варианте затраты на очистку гораздо меньше, а качество гораздо выше. Мы ее пропускаем через гидролиз, через хлораторную, проводим ультрафиолетовое обеззараживание непосредственно на водозаборах и на каждой насосной станции, это тоже предусмотрено в проекте. И вода на городские очистные приходит в питьевом качестве.

После того как вода из Днепра вновь пришла в Крым, стало казаться, что все предпринятые шаги для водообеспечения региона можно отставить в сторону и держать на крайний случай. Но тогда все потраченные силы и средства были зря, а это десятки миллиардов рублей. И плюс к этому повисший в воздухе вопрос безопасности. Ведь, когда в 60-70-х годах прошлого века строили Северо-Крымский канал, тоже считали, что проблема с водой в Крыму решена навсегда. Вдобавок, после запуска тракта водоподачи в 2023 году можно заняться реконструкцией мелиоративных систем, поскольку с канала будет снята питьевая нагрузка. Урожай этого года в 2,1 миллиона тонн зерна, который стал рекордным с советских времен, показал, что восстанавливать «орошаемое земледелие» важно и нужно. По предварительным подсчетам, для подачи воды на поля нужно 10 миллиардов рублей государственных инвестиций. Да и сам Северо-Крымский канал нуждается в реконструкции. За четверть века в украинском государстве в капитальный ремонт гидротехнических сооружений и русла канала не вложено ни копейки. Только на первоочередные работы нужно около 20 миллиардов рублей. И тогда у самой большой рукотворной реки Европы наступит третье рождение.