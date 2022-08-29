Село Родное славится не только качественным виноградом, но и впечатляющими видами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Винный туризм в Крыму присутствует давно, ведь на полуострове подходящие условия для выращивания практически всех сортов винограда. Но если раньше подобные экскурсии ассоциировались в первую очередь с Массандрой или Инкерманом, то в последнее время список этих локаций дополнился еще одним местом.

Село Родное Севастопольского района расположено на возвышении в небольшой горной долине. Эти места словно специально созданы природой для виноделия. Специалисты уверены: за счет влажности и уникальной почвы благородный напиток, изготовленный здесь, получается особенным.

В Родном находятся сразу 14 винодельческих хозяйств. Увидеть живописные места, насладиться палитрой вкусов и не запутаться в многообразии сортов, помогут винные туры. Например, те, что организовывает курорт мирового уровня Mriya Resort & SPA.

«Комсомолка» побывала на одном из таких туров.

Скучать по пути из Ялты в сторону Севастополя не придется. В дороге можно не только наслаждаться видами, которые открываются во время следования по Южнобережному шоссе, но и узнавать интересные факты о виноделии от гида.

ИЗ МЕБЕЛЬНОГО БИЗНЕСА В ВИНОДЕЛИЕ

В прошлом Александр Плотников занимался мебельным бизнесом Фото: Евгений СТОЯНОВ

Первым в списке к посещению оказалось хозяйство Plotnikov winery&vineyard. Виноградники, расположенные в живописной долине посреди гор, показал их владелец Александр Плотников. В 2016-м году он впервые приехал в Крым, а в 2017-м уже купил землю. Всего за несколько лет Александр приобрел 15 участков у пятнадцати разных собственников. Сейчас владения винодела составляют 23 гектара. Его команда состоит из семи человек. Среди них виноградари, тракторист и агроном. Александр родом из Чебоксар. В прошлом он занимался архитектурой и бизнесом, связанным с мебелью, но своим истинным призванием считает виноделие.

«ЗДЕСЬ МОЖНО ДОБИТЬСЯ СПРАВЕДЛИВОГО РЕЗУЛЬТАТА»

- Здесь можно добиться справедливого результата. Это как вызов самому себе. Если ты сделал вино хорошо, то за него можно назначить и хорошую цену. Вино может стоить 1000, а может и 20 и 30 тысяч рублей и быть востребованным, - поделился мнением винодел. Александр Плотников считает себя перфекционистом. Поэтому для консультаций в вопросах виноделия приглашал одного из лучших специалистов Европы. Причем указывать его имя нельзя.

- Мистер Р. очень дорогой. Его услуги стоят 2500 евро в день. Но он крутой. За пару дней дает очень много информации, - объяснил Александр. Первый урожай собираются собрать уже в следующем году. Когда хозяйство заработает в полную силу, в год винодел собирается производить до 80 тысяч бутылок. - Посередине виноградника мы нашли старый колодец. Вполне возможно, что это название мы применим при создании нашего будущего вина, - поделился планами Александр Плотников.

ВИНО ОТ ЛУЧШЕГО СОМЕЛЬЕ РОССИИ

В год здесь выпускают по 60 тысяч бутылок Фото: Евгений СТОЯНОВ

UPPA Winery – еще одна точка притяжения для людей, интересующихся виноделием. Это место также находится в селе Родном. Винодел Павел Швец – уроженец Севастополя. Он учился в Москве и Санкт-Петербурге, а в середине 90-х стал одним из первых сомелье в России. В 2000-м году Павел даже удостоился звания лучшего представителя этой профессии. В 2008-м году он перебрался обратно в родной Севастополь, где основал свой первый виноградник. Сейчас владения Павла Швеца простираются на 12,5 гектаров, а в год здесь выпускается по 60 тысяч бутылок. На крутых склонах высажены 12 сортов винограда – семь белых и пять красных.

Это керамическое изделие называется квеври. Оно позволяет готовить вино по грузинской технологии Фото: Евгений СТОЯНОВ

UPPA Winery – винодельня полного цикла. Ее сотрудники сами собирают плоды и сами их винифицируют (процесс преобразования винограда в вино. – Прим. Ред.). После этого происходит розлив по бутылкам.

На винодельне Павла Швеца можно увидеть все стадии производства напитка Фото: Евгений СТОЯНОВ

Изучение пространств UPPA Winery происходит в сопровождении опытного экскурсовода Ирины Кабаковой. Она сама участвует во всех процессах производства, поэтому знает о вине практически все. Например, Ирина расскажет о том, каким сортам винограда после розлива нужно «отдохнуть» и объяснит, почему на качество напитка влияет бутылка и пробка. Не менее важны и бочки, в которых хранится продукт. В среднем их срок службы около 10 лет.

Срок службы бочки в среднем 10 лет Фото: Евгений СТОЯНОВ

- Бочка «сглаживает» напиток, например, может убрать спиртуозность или излишнюю кислотность после зимнего сезона, - объяснила Ирина.

Кстати, в процессе приготовления последнее слово всегда остается за Павлом Швецом. Именно он решает, какое вино пора разливать по бутылкам, а какому нужно еще настояться в бочке. После изучения всех тонкостей технологического процесса виноделия экскурсионная группа перешла к дегустации.

С хозяйства открываются потрясающие виды Фото: Евгений СТОЯНОВ

Она проходила на уютной террасе, с которой открывается великолепный вид на виноградники, расположенные на высоте 450 метров над уровнем моря.

Рислинг, пино нуар, каберне совиньон… Опытный гид поможет обратить внимание на тонкие нотки благородных напитков и не запутаться в их многообразии.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ ВИНОГРАДНИК КРЫМА

Еще одним местом, обязательным к посещению, является виноградник винного парка Mriya Resort & SPA. Он тоже расположен в селе Родное и находится на высоте в 500 метров над уровнем моря. Это место считается самым высоким виноградником Крыма.

Недавно для хозяйства закупили новую технику Фото: Евгений СТОЯНОВ

В 2021 году здесь высадили сорта винограда шардоне, пино нуар, каберне фран и гренаш. Нынешней весной к этому списку прибавились мерло и совиньон блан.

- Здесь как минимум четыре разных типа почвы. Поэтому выбор участка был осознанный, – рассказал управляющий виноградником Эдем Алиев, который изучал премудрости ремесла в Германии.

Эдем Алиев изучал виноделие в Германии

Участок в основном состоит из глинисто-щебневой породы, считающейся довольно уникальной. Первый урожай здесь ждут в 2025 году.

- Мы собираемся здесь высадить 70 тысяч лоз, соответственно планируем собирать до 70 тонн, - поделился планами винодел.

УЖИН С ВИДОМ НА ЗАКАТ

После прогулки по виноградникам у туристов разыгрался аппетит. Утолить голод довелось в очень живописном месте.

Насладиться изысканной едой и благородными винами можно под мотивирующие истории основателей проекта Фото: Евгений СТОЯНОВ

По названию не сложно догадаться, что усадьба «Родное гнездо» также расположена в селе Родном. Посещение этого комплекса стало частью обязательной программы винных туров, которые организовывает Mriya Resort & SPA.

Насладиться изысканной едой и благородными винами можно под мотивирующие истории основателей проекта Владимира Бельмаса и Владимира Комолова. Оба Владимира сменили суету Москвы на размеренную жизнь Крыма, куда перебрались вместе с семьями.

- Мы путешествовали с супругой по Италии и остановились в домашней гостинице в Пьемонте, нам настолько понравилось то место, что мы решили организовать что-то подобное, - объяснил Владимир Комолов.

Планы у бизнесменов амбициозные.

- Проект винно-туристический, он будет в себя включать гостиницу, домики, баню, спа-комплекс. Общий срок реализации проекта 7-8 лет, - рассказал Владимир Комолов.

Трехэтажная гостиница будет состоять из 24 номеров. В экстерьере предпочтение будет отдано итальянскому стилю. В собственности бизнесменов 15 гектаров земли, из которых 9 в этом году уже засадили виноградом. Сейчас в Усадьбе «Родное гнездо» успешно работает ресторан с изысканной кухней.

Сеты подобраны великолепно. Например, черноморская устрица, запеченая с соусом бешамель и пармезаном, которую дополняет насыщенный рислинг.

Всего в программу входила дегустация шести блюд. Автору этих строк особенно понравились медальоны из крымской говядины с пюре из обожженного лука, приправленные спаржей. Блюдо дополняло вино сорта каберне совиньон от Усадьбы «Родное гнездо» урожая 2020 года.

УСПЕВАЙТЕ ПОПАСТЬ

Если вы хотите ближе познакомиться с ремеслом винодела, погулять среди виноградников и поужинать на закате, не упустите такую возможность. Следующий винный тур от Mriya Resort & SPA состоится уже 2 сентября.

В программе экскурсия по винодельческому хозяйству Alma Valley, посещение завода по производству масла из виноградной косточки, а также гастрономический ужин на виноградниках Esse.

- В список виноделен, которые можно будет посетить в рамках винных туров, входят: UPPA WINERY, Plotnikov Winery, Belmas, Alma Walley, Esse, Инкерман, Бельбек, Рем Акчурин, Domain Lipko, Le k2, Мангуп и винодельня Ирины Богович. в туры включены тематические локации по пути: сыроварня Михаила Бабошина, производство масла из виноградной косточки, инкерманский пещерный монастырь, посещение романтичной набережной Балаклавы и виноградников Mriya Resort & Spa, - уточнили в пресс-службе комплекса Mriya Resort & SPA.

Стоит отметить, что все программы выстроены с яркой гастрономической составляющей и обязательными дегустациями. Завершается каждое путешествие ужином в одной из виноделен среди виноградников. Описания туров и расписание можно посмотреть здесь.