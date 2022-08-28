Рыжий пес на красной дорожке кинофестиваля в Крыму вызвал восторг у Дмитрия Харатьяна и его супруги

В первые минуты после прибытия евпаторийского трамвая центром внимания были отнюдь не звездные гости Фото: Виталий ПАРУБОВ

В русском фольклоре собака - всегда положительный персонаж. А если рыжая или с подпалом, отливающая золотом, - это символ богатства и добрых вестей. Такого вот дружелюбного четвероного заметили в день открытия пятого фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров» в Евпатории.

27 августа на торжественную церемонию открытия фестиваля приехали более тысячи человек. Гостями полуострова стали и знаменитые артисты российского кино и театра. Звезды прибыли в курортный город на трамвае, который является одной из крымских достопримечательностей и символом Евпатории.

Первому делить красную дорожку с облюбовавшим ее хвостатым пришлось сошедшему с трамвая врио главы администрации Евпатории Александру Лоскутову.

Врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов сходит с трамвая Фото: Виталий ПАРУБОВ

Чиновник отреагировал на ситуацию сдержанно, но вот у вышедших после него гостей пес вызвал неподдельный восторг. Наиболее эмоционально отреагировали советский и российский актер, народный артист РФ Дмитрий Харатьян и его супруга Марина Майко - советская и российская актриса.

Марина Майко и эффект песика на красной дорожке за кадром Фото: Виталий ПАРУБОВ

Фотогеничный пес вызвал восторг у гостей Евпатории, прибывших на открытие кинофестиваля Фото: Виталий ПАРУБОВ

Ничего, кроме массы положительных эмоций рыжий комок ни у кого не вызвал, поэтому никто и не думал его прогонять, ну а журналисты еще и обласкали.

Летний день, Евпатория, день открытия кинофестиваля и счастливый пес Фото: Виталий ПАРУБОВ

Напомним, пятый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров» стартовал в Евпатории в День российского кино - 27 августа.

Среди гостей Дмитрий Харатьян, Марина Майко, Никас Сафронов, Юлия Рутберг, Михаил Мамаев, Александр Балуев, Татьяна Абрамова, Юрий Беляев, Наталья Бондарчук, Лариса Лужина, Наталья Дабижа, Игорь Днестрянский, Ольга Машная, Эвклид Кюрдизис, Светлана Тома, Николай Денисов и Мария Бурляева и другие российские знаменитости. Торжественная церемония закрытия фестиваля пройдет 1 сентября в Евпаторийском городском театре имени Пушкина.

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