В Крыму отдыхающих поразила синяя медуза, которую до этого встречали лишь в Средиземном море

Необычную медузу сняли на видео отдыхающие в Керчи. Внешне напоминающее привычных для Черного моря корнеротов, желетелое при этом имело довольно редкий ярко-синий окрас.

- Это монстр какой-то, кракен,- восклицает автор видео.

Такие медузы не характерны для Черного моря, отмечает биолог из Крымского федерального университета им. Вернадского Сергей Иванов. Хотя в целом корнероты голубого цвета в Крыму тоже встречаются, но довольно редко.

Однако медузу, которую отдыхающие встретили на пляже в Керчи, отличает другая форма «ноги», говорит ученый. Не исключено, что это совершенно иной вид медуз - кубомедуза - занесенная из Атлантики.

- У нее не такая длинная и не такая широкая нога. Это позволяет ей лежать на боку. Да и сам корень очень похож на корень кубомедузы. Они тоже имеют форму колокола, но живут в Атлантическом океане. Года два назад они появились в Средиземном море. Что мешает им появиться в Черном? Она действительно более синяя, для корнеротов такой цвет не характерен,- отмечает ученый.

Появление нового вида медуз в Черном море может быть связано с его осолонением. Кубомедузу, поселившуюся в Средиземном море, могло занести сюда течением. А новая среда вполне может оказаться подходящей для ее обитания.

- Если она сюда проникла, это не означает что они будут здесь размножаться. Но это вполне возможно, хотя и не обязательно. Может, для ее личинок нужна более соленая вода. Но это уже дело ученых,- говорит Сергей Иванов.

В любом случае, отмечает, ученый, как и корнерот, кубомедуза – относится к класу стрекающих. Это значит, что при прикосновении она может вызвать сильный ожог. В зависимости от вида кубомедз, яд ее стрекательных клеток, которые желетелое использует для защиты, может быть даже смертельным.

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