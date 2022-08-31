В Крыму за 20 миллионов рублей продают советский лимузин-«членовоз»

Советский лимузин представительского класса автовладелец оценил в 20 миллионов рублей. Фото: Авито.

В Симферополе за 20 миллионов рублей продают советский лимузин представительского класса ЗИЛ - 4104 седан образца 1989 года. Машина выпускалась заводом им. Лихачева для правительственных нужд начиная с 1978 пода по начало «нулевых».

В народе такие машины прозвали «членовозами» из-за того, что на них передвигались члены ЦК КПСС. Объявление о продаже советского лимузина появилось на популярном сервисе продаж «Авито».

Утверждается, что машина при покупке обслуживалась в цехе №6 завода им. Лихачева, где реставрировали правительственные авто. А также была приписана к семье первого Генсека ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева.

- Не реставрирован. Авто для ценителей данной марки. Номер кузова 64, был приписан к семье Горбачева. В прекрасном техническом и внешнем состоянии. Хранится в тёплом гараже. Не видел московской зимней химии с дорог. В моих руках с 2012 года, - пишет автор объявления по имени Иван.

Судя по фото, ЗИЛ сохранился в аутентичном виде. Фото: Авито

Известно, что черный ЗИЛ – 4104 технически был самым совершенным легковым автомобилем в Советском Союзе, к тому же самым большим. Длина выставленного на продажу авто — 6330 мм, вес – 3,5 тонны. При этом бронированная версия весила почти в 2 раза больше. Таких представительских седанов советские инженеры построили всего около тридцати.

Судя по фотографиям, выставленный на продажу ЗИЛ сохранился в аутентичном виде. Спецсвязь, велюровый салон, вставки из полированного дерева и запас места как в мини-кабинете. За 33 года эксплуатации этот ЗИЛ проехал 73 тысячи километров. Под капотом у него двигатель V8 объемом почти 7,7 л.

Как и положено, в салоне спецсвязь. Фото: Авито.

Автомобиль владелец оценил в 20 миллионов рублей, и просит звонить только заинтересованных людей, чтобы «не тратить время на исторический ликбез». Кстати, почти столько же сегодня стоит новый Aurus Senat, ставший преемником легендарной модели в России, который производится в Москве и Елабуге.

ЗИЛ-117 ЗА 50 МИЛЛИОНОВ

Причем это не единственное раритетное авто, выставленное на продажу в Крыму за последнее время. За экспериментальный ЗИЛ- 117(П) 1973 года выпуска другой владелец из Симферополя просит 50 миллионов рублей.

Экспериментальный ЗИЛ-117(П) за 50 миллионов рублей. Фото: Авито

Автомобиль с пробегом 69 тысяч километров, как утверждается, в полной комплектации – сирена, мигалки, спецсвязь. Изготовлен по спецзаказу Ленинградского обкома партии, но позже был передан в автослужбу Западной группы войск, расквартированную в восточногерманском городе Вюнсдорф.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вождь из розового гранита: в Севастополе продают памятник Ленину за 780 тысяч рублей

Высота монумента - 3,35 метра (подробнее)

Любительское видео 90-х годов и письмо с автографом: в Крыму зарабатывают на вещах, связанных с Владимиром Жириновским

В партии не видят в этом ничего плохого (подробнее)