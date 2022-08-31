В горле нашли крючок и комок лески: в Симферополе спасли лебедя из Гагаринского парка

Накануне сотрудники парка заметили, что птица ослабла и плохо себя чувствует Фото: Александра Тимощенко

Каждый вечер в Гагаринском парке Симферополя можно встретить рыбаков, которые умиротворенно сидят на берегу пруда и пытаются словить хоть какую-нибудь добычу. Чаще всего пойманную рыбу они отпускают, но рыболовные снасти иногда можно найти в воде или на траве рядом с озером. Так, из-за неосторожности на леску напоролся краснокнижный лебедь парка. Он повредил клюв и теперь не может самостоятельно есть. Об этом сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы».

Накануне сотрудники парка заметили, что птица ослабла и плохо себя чувствует, поэтому ее отвезли в Республиканский ветеринарный лечебно-профилактический центр. После осмотра и рентгена из горла лебедя достали целый комок лески с крючками.

– Сейчас жизни лебедя ничего не угрожает, – отметил глава администрации города Симферополя Михаил Афанасьев. - Его перевезли на озеро, так как процесс реабилитации птицы благотворнее проходит в естественной среде. Лебедь находится под постоянным наблюдением ветеринарных врачей: специалисты следят за питанием и общим состоянием лебедя, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Сотрудники парка попросили всех посетителей сквера не нарушать покой птицы и не трогать его, пока он полностью не вылечится.

- Просим горожан, обеспокоенных здоровьем лебедя, не применять по отношение к нему никаких мер неквалифицированного лечения, не кормить птицу запрещенными продуктами: хлеб, печенье, семечки, орехи, которые могут существенно навредить здоровью, - попросили в пресс-службе «Парки столицы».

Чтобы избежать подобных ситуаций, дирекция Гагаринского парка попросила перестать рыбаков ловить рыбу в пруду сквера, ведь именно рыболовные снасти чуть не стали причиной гибели птицы.

- Давайте будем бережно относиться ко всем представителям фауны и флоры на территории озера. Иначе в какой-то момент они могут просто исчезнуть.

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