С поднятием флага и гимном: как в школах Крыма прошли торжественные линейки 1 сентября

Торжественная линейка в школе поселка Зеленогорское. Фото: Сергей Аксенов/tg

Школы Крыма 1 сентября по традиции провели торжественные линейки по случаю начала учебного года. В этом году они прошли только для первых и выпускных - четвертых, девятых и одиннадцатых - классов. Таковы были рекомендации Министерства образования республики из-за очередной волны коронавируса. Кстати, в этом году в Крыму впервые сели за парты почти 24 тысячи первоклашек.

По рекомендации Минобразования линейки прошли для первых и выпускных классов. Фото: Юлия МАРКИНА

В связи с действующим на территории Крыма высоким («желтым») уровнем террористической опасности, за безопасностью на территории школ во время торжественных линеек следили сотрудники полиции.

Допуск родителей на линейки школы определяли сами Фото: Юлия МАРКИНА

Традиционно, с новым учебным годом школьников поздравили представители власти. Так, глава Крыма Сергей Аксенов вместе с министром образования республики Валентиной Лаврик отправились в Белогорский район, где 1 сентября торжественно открыли новую школу в селе Зеленогорское.

- Это долгожданное событие для поселения. В школе замечательные педагоги, и те знания, которые они передадут детям, помогут ребятам в дальнейшей жизни. К сожалению, ремонтные работы затянулись, однако результат превзошел все ожидания, – написал Аксенов у себя в Telegram.

Глава Крыма Сергей Аксенов и министр образования республики Валентина Лаврик 1 сентября открыли школу в селе Зеленогорское. Фото: Сергей Аксенов/tg

Спикер крымского парламента Владимир Константинов с Днем знаний поздравил учеников и педагогов школы в поселке Научный. Учебному заведению председатель Госсовета передал сертификаты на получение 15 ноутбуков и оснащение образовательного центра «Точка роста» в 2023 году.

- Кроме того, установили на территории учреждения флагштоки и передали флаги России и Крыма, приобрели антивандальный теннисный стол и книги, - сообщил Константинов.

Владимир Константинов вручил школе в Научном сертификаты на получение 15 ноутбуков. Фото: Владимир Константинов/Tg

Неотъемлемым атрибутом торжественных линеек в школах Крыма теперь является поднятие Государственного флага. Стандарт церемонии ранее утвердил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

С 1 сентября в начале недели в школах будет проходить еженедельное поднятие Государственного флага России, в конце учебной недели - спуск. Право поднятия флага получат лучшие ученики школы.

Поднятие флага в школах станет еженедельным Фото: Юлия МАРКИНА

Тем временем в «Крымской республиканской гимназии-школе-саду Консоль» в Симферополе 1 сентября омрачило сообщение о минировании. Предположительно, сотрудники учреждения утром получили звонок с угрозой от неустановленных лиц. По словам очевидцев, в здании проводилась эвакуация, с проверкой на место выезжали правоохранительные органы.

Также 1 сентября эвакуация проводилась в главном корпусе КФУ. Там была объявлена неучебная тревога.

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