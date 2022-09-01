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Общество1 сентября 2022 9:15

С поднятием флага и гимном: как в школах Крыма прошли торжественные линейки 1 сентября

Безопасность на территории учебных заведений обеспечивали сотрудники полиции
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Торжественная линейка в школе поселка Зеленогорское. Фото: Сергей Аксенов/tg

Торжественная линейка в школе поселка Зеленогорское. Фото: Сергей Аксенов/tg

Школы Крыма 1 сентября по традиции провели торжественные линейки по случаю начала учебного года. В этом году они прошли только для первых и выпускных - четвертых, девятых и одиннадцатых - классов. Таковы были рекомендации Министерства образования республики из-за очередной волны коронавируса. Кстати, в этом году в Крыму впервые сели за парты почти 24 тысячи первоклашек.

По рекомендации Минобразования линейки прошли для первых и выпускных классов.

По рекомендации Минобразования линейки прошли для первых и выпускных классов.

Фото: Юлия МАРКИНА

В связи с действующим на территории Крыма высоким («желтым») уровнем террористической опасности, за безопасностью на территории школ во время торжественных линеек следили сотрудники полиции.

Допуск родителей на линейки школы определяли сами

Допуск родителей на линейки школы определяли сами

Фото: Юлия МАРКИНА

Традиционно, с новым учебным годом школьников поздравили представители власти. Так, глава Крыма Сергей Аксенов вместе с министром образования республики Валентиной Лаврик отправились в Белогорский район, где 1 сентября торжественно открыли новую школу в селе Зеленогорское.

- Это долгожданное событие для поселения. В школе замечательные педагоги, и те знания, которые они передадут детям, помогут ребятам в дальнейшей жизни. К сожалению, ремонтные работы затянулись, однако результат превзошел все ожидания, – написал Аксенов у себя в Telegram.

Глава Крыма Сергей Аксенов и министр образования республики Валентина Лаврик 1 сентября открыли школу в селе Зеленогорское. Фото: Сергей Аксенов/tg

Глава Крыма Сергей Аксенов и министр образования республики Валентина Лаврик 1 сентября открыли школу в селе Зеленогорское. Фото: Сергей Аксенов/tg

Спикер крымского парламента Владимир Константинов с Днем знаний поздравил учеников и педагогов школы в поселке Научный. Учебному заведению председатель Госсовета передал сертификаты на получение 15 ноутбуков и оснащение образовательного центра «Точка роста» в 2023 году.

- Кроме того, установили на территории учреждения флагштоки и передали флаги России и Крыма, приобрели антивандальный теннисный стол и книги, - сообщил Константинов.

Владимир Константинов вручил школе в Научном сертификаты на получение 15 ноутбуков. Фото: Владимир Константинов/Tg

Владимир Константинов вручил школе в Научном сертификаты на получение 15 ноутбуков. Фото: Владимир Константинов/Tg

Неотъемлемым атрибутом торжественных линеек в школах Крыма теперь является поднятие Государственного флага. Стандарт церемонии ранее утвердил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

С 1 сентября в начале недели в школах будет проходить еженедельное поднятие Государственного флага России, в конце учебной недели - спуск. Право поднятия флага получат лучшие ученики школы.

Поднятие флага в школах станет еженедельным

Поднятие флага в школах станет еженедельным

Фото: Юлия МАРКИНА

Тем временем в «Крымской республиканской гимназии-школе-саду Консоль» в Симферополе 1 сентября омрачило сообщение о минировании. Предположительно, сотрудники учреждения утром получили звонок с угрозой от неустановленных лиц. По словам очевидцев, в здании проводилась эвакуация, с проверкой на место выезжали правоохранительные органы.

Также 1 сентября эвакуация проводилась в главном корпусе КФУ. Там была объявлена неучебная тревога.

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