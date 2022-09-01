Новые улицы в Керчи назовут в честь военных, погибших в спецоперации

Олег Орлов и Владимир Чеботарев погибли в самом начале спецоперации. Архивные фото.

Новые улицы в Керчи назовут в честь военных, погибших в специальной военной операции на Украине. Такое решение приняли депутаты городского совета. Улицы будут носить имена Олега Орлова и Владимира Чеботарева. Оба военнослужащих родом из Керчи, они погибли в самом начале спецоперации.

- Присвоить наименование элемента улично-дорожной сети: Российская федерация, Республика Крым, городской округ Керчь, город Керчь, улица Владимира Чеботарева в память о погибшем военнослужащем, проявившем героизм в ходе специальной военной операции, - говорится в решении сессии.

Аналогичным решением другая улица будет названа в честь Олега Орлова.

Как пояснили КП-Крым в пресс-службе Керченского горсовета, улицы в честь погибших военных появятся в районе поселка компактного проживания крымских татар Джаныкой на северной окраине Керчи. Сейчас его активно застраивают жилыми домами.

- Это новые улицы. В районе Стройгородка (поселок Джаныкой),- уточнили в горсовете.

Адреса домам будут присваиваться по мере застройки.

Владимир Чеботарев погиб 24 февраля. За полгода до начала спецоперации парень, отслужив по призыву, подписал контракт с Минобороны, решив связать свою жизнь с армией. Он окончил керченский судомеханический техникум, в школьные годы был воспитанником футбольного клуба «Авангард» и подавал большие надежды. На момент гибели ему исполнился 21 год.

23-летний Олег Орлов погиб 15 марта. Он учился в школе №26 и после окончания 9 класса поступил в колледж на повара-кондитера. У молодого человека остались двое маленьких детей. В конце апреля семье Олега Орлова городские власти вручили ключи от квартиры.

Военные похоронены рядом на центральном кладбище Керчи.

Напомним, накануне глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу присваивать школам имена героев, погибших в спецоперации.

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