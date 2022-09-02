Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Три главврача уволены из больниц Крыма из-за жалоб пациентов, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, с начала года жители полуострова начали чаще жаловаться на отношения персонала к пациентам, а также условия пребывания в больницах. Недовольны крымчане порой и качеством лечения.

Как итог, по результатам оценки ряд руководителей крымских медучреждений получили выговоры и замечания.

- Также уволены главные врачи трех медицинских организаций и руководитель кадровой службы Минздрава РК. Правительством республики будет оказана вся необходимая помощь для организации системной и эффективной работы на местах, - сообщил глава Крыма.

Работа руководителей учреждений здравоохранения теперь будет оцениваться по нескольким критериям: анализ обращений граждан, кадровое обеспечение, уровень организации выездной работы с привлечением узких специалистов, выполнение показателей нацпроекта «Здравоохранение» и проведение лицензирования.

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