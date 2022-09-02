В День знаний владельцы «детских» карт банка РНКБ потратили около 3 миллионов рублей

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Крупнейший крымский банк обнародовал статистические данные: 1 сентября более 10 тысяч юных крымчан и севастопольцев совершили платежи «детскими» картами на общую сумму около трех миллионов рублей. Самая дорогая покупка по «детской» карте в День знаний составила 12990 рублей.

В топ-5 населенных пунктов Крыма, где были зафиксировано максимальное количество платежей по «детским» картам, вошли Симферополь, Керчь, Ялта, Евпатория и Алушта. Более 10 тысяч поездок в общественном транспорте в День знаний было совершено с использованием детских карт.

Отметим, что в августе среднедневное количество оформленных детских карт по сравнению с июлем увеличилось примерно в 1,5 раза до 225 карт в среднем в день. При этом 1 сентября в операционных офисах РНКБ было оформлено ровно 400 «детских» карт.

Всего за три года клиенты РНКБ оформили более 120 тысяч бесконтактных карт национальной платежной системы «Мир», которыми пользуются дети от 6 до 18 лет.

«Детская» карта открывается в качестве дополнительной к банковской карте одного из родителей.

Юные владельцы таких карт знакомятся с азами финансовой грамотности - в частности, они могут оплачивать картой товары и услуги в магазинах, проезд в общественном транспорте, оплачивать мобильную связь, а также подтверждать льготный проезд при помощи карты.