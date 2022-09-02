Жара спадает: на Крым идет холодный фронт

На ближайшие дни в Крыму объявлено штормовое предупреждение Фото: Иван ВИСЛОВ

Метеозависимым крымчанам в ближайшие дни придется несладко. Погода на полуострове резко изменится. Как рассказали КП-Крым в республиканском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к территории полуострова подступает холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой понижение температуры воздуха, штормовой ветер и дожди. Но доставать теплые вещи, в отличие от жителей Москвы, крымчанам все же не придется.

- В дневные часы дожди локально пройдут по всему Крыму. Будет усиление ветра до 17-22 м/с. 3 сентября еще тепло: +31 градус, а с 4 числа похолодает до 20-25 градусов, - сообщили в гидрометцентре.

В понедельник и вторник температура воздуха существенно не изменится. 5 сентября днем столбики термометров покажут 19-24 градуса выше ноля, 6 и 7 сентября – 20-25 градусов.

А вот ночи уже заметно прохладнее. Если в субботу, 3 сентября, еще 14-19 градусов со знаком плюс, то уже начиная с воскресенья +10-15 градусов.

- Предварительно, температура воздуха начнет расти с 8 по 12 число. Локально пройдут дожди, но температура воздуха будет до 28 градусов, - отметили в гидрометцентре.

Немного остыло в Крыму и море. По данным на утро 2 сентября, прохладнее всего морская вода у побережья Черноморского - всего +23 градуса.

Самое теплое море в Ялте: +27 градусов. В Алуште, Севастополе и Феодосии +26. Прохладней в Евпатории: +25, и Керченском проливе - 24 градуса.

Напоним, на 3 и 4 сентября МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение.

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