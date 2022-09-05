Крымский врач рассказал, какая температура моря лучше всего подходит для купания

Резкое похолодание разогнало отдыхающих с пляжа в поселке Героевское на Керченском полуострове Фото: Юлия МАРКИНА

Первые осенние деньки принесли в Крым и первое серьезное похолодание. Пронизывающий норд-ост, который с особым азартом бушевал на полуострове в минувшие выходные, заставил курортников, рассчитывавших на жаркое продолжение лета, кутаться в полотенца, ограничиться прогулками по побережью или нырять в теплом бассейне отеля.

Больше всего повезло тем, кто выбрал для отдыха в начале сентября Ялту и Алушту. Холодный атмосферный фронт не успел сильно остудить море. Температура морской воды понизилась всего на 1 градус по сравнению с концом прошлой недели. Таким образом морская вода у южного берега осталась наиболее комфортной: плюс 26 градусов. Чего не скажешь о восточном и западном побережье.

Теплый бассейн в отеле - один из вариантов переждать капризы погоды Фото: Юлия МАРКИНА

Самая холодная вода в море сегодня на Тарханкуте. У поселка Черноморское она едва достигает 18 градусов со знаком плюс. В Керченском проливе теплее: +23, в Феодосии и Мысовом +24.

- В Черноморском прошло холодное течение. Поэтому такая холодная вода. Но в целом по Крыму море 24-26 градусов,- рассказали КП-Крым в Крымском гидрометцентре.

Именно температуру морской воды + 24-26 градусов медики считают оптимальной для организма. Правда в том случае, если разница с температурой воздуха не слишком большая. Идеально, если воздух при этом прогрелся до +26-28, рассказал КП-Крым главный врач республиканского центра медицинской профилактики Владимир Мещеряков.

- Сейчас у нас температура воздуха отличается от оптимальной. А для того, чтобы не переохладиться, нужно иметь с собой пару сухих полотенец и, выйдя из моря, вытереть тело насухо, а также переодеться в сухую одежду. Чтобы не было времени на переохлаждение. Кроме того, купаясь в море с разницей в 8-10 градусов с температурой окружающей среды, чтобы не заболеть, нужно еще и вести себя активно, а не сидеть у воды и смотреть на бриз, - отметил врач.

Вода в Керченско проливе +23 градуса Фото: Юлия МАРКИНА

Укрыться от ветра можно, например, в прибрежном кафе. Несмотря на календарную осень, все они еще продолжают работать, ведь впереди бархатный сезон.

Да и потепление, по прогнозам синоптиков, не за горами. Уже к концу недели температура воздуха достигнет той самой «оптимально комфортной» в районе 26-28 градусов тепла. Море же в Крыму еще долго может оставаться теплым.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Осень перевернула календарь. Синоптики рассказали о резком похолодании и дождях

4 сентября в Крыму ожидается сильный ветер и кратковременные дожди (подробнее)

Теплое море и летние цены: что происходит на Массандровском пляже Ялты в начале сентября

Сезон закончился, но отдыхающие стремятся успеть поймать солнечные деньки (подробнее)