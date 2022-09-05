В ДТП под Бахчисараем погибли мужина и ребенок. Фото: МВД по РК
Два человека погибли в результате жуткой аварии на трассе Саки-Орловка в Бахчисарайском районе. Как сообщили в МВД по Республике Крым, ДТП произошло днем 5 сентября около 15:40.
- Водитель автомобиля Renault Sandero выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter (грузовой фургон), - сообщили в МВД.
В результате ДТП мужчина, который был за рулем легковушки, и его 10-летний пассажир, который ехал на заднем сидении, погибли на месте. Их травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Женщина, которая ехала спереди, и водитель грузового фургона доставлены в больницу.
Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
Ход расследования взяла на контроль прокуратура Крыма.
- При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.
Напомним, 25 августа, на автостанции в Феодосии, автобус, следовавший из Краснодара, снес ограждение и сбил пятерых человек, в том числе ребенка.
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