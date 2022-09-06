В Крыму ФСБ нашла вирус-шпион в компьютерах оборонного предприятия

Вирусная программа создавала возможности для хакерских атак. Фото:скрин из видео УФСБ по РК и Севастополю

Вирусную программу для удаленного доступа, которая может читывать пароли и персональные данные, обнаружили на одном из оборонно-промышленных предприятий Керчи. Утечку конфиденциальной информации предотвратили сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

- Задокументирован факт наличия на объекте критической информационной инфраструктуры оборонного предприятия вирусного программного обеспечения, способного осуществлять несанкционированный захват персональных паролей и других данных, что способствует несанкционированному удаленному доступу в ходе хакерских атак, - сообщили в ведомстве.

Системному администратору, который должен следить за информационной безопасностью предприятия оборонного ведомства, вынесли предостережение.

Подобные действия, как отметили в УФСБ, создают условия для преступления, которое может быть квалифицировано по ч.1 ст. 273 УК РФ (Создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации).

Напомним, в начале апреля сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 29-летнего жителя Ялты, устроившего хакерские атаки на российские информационные ресурсы. Как выяснилось, мужчина действовал в интересах украинских националистов.

Начиная с февраля этого года сайты госорганов Крыма, а также СМИ республики периодически подвергаются хакерским атакам. Работы по выявлению хакеров ведут правоохранители.

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