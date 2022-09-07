Прозрачные купальники и сексуальные позы. Четыре эффектных крымчанки разделись ради обложки в журнал «Maxim»

Красотки борются за звание самой сексуальной. Фото: miss.maximonline.ru

В начале сентября по всей России традиционно проходит голосование в известном журнале «Maxim». На звание той самой Мисс Maxim 2022 претендуют почти 400 красоток с идеальной фигурой из разных городов. В основном в конкурсе участвуют модели из Москвы и Санкт-Петербурга, но среди 375 девушек свои фигуры продемонстрировали и четыре крымчанки.

Жаркий конкурс проходит в онлайн-формате. Свои откровенные снимки отправили 375 моделей. Чтобы выбрать лучшую, пользователям на экране показывают пару красоток, а голосующему нужно выбрать одну из них. Победительница получит титул самой сексуальной девушки года, а в следующем месяце появится на обложке мужского журнала.

Показываем, кто из Крыма решил раздеться ради участия в пикантном конкурсе и завоевать титул самой сексуальной девушки России.

АЛЬБИНА НАЗАРОВА

В топе рейтинга красуется Альбина Назарова из Севастополя. В свои 25 лет девушка пользуется огромной популярностью среди поклонников. У себя в соцсетях она часто публикует сексуальные и откровенные фотографии, а подписчики не скупятся на лайки и комментарии. В рейтинге Maxim красотка набрала 60% симпатий, что является довольно неплохим результатом.

Альбина Назарова из Севастополя. Фото: miss.maximonline.ru

ИНЕССА БЕЛОКУРОВА

В конкурсе «Мисс Maxim» могут участвовать девушки разных возрастов, начиная с 18 лет. Так, в список попала и 30-летняя Инесса Белокурова из Симферополя. Ее рейтинг на сайте составляет 57%.

Инесса Белокурова из Симферополя. Фото: miss.maximonline.ru

Чтобы попасть на секси-состязание, каждая участница присылала в редакцию издания несколько фотографий, где голосующие могли бы хорошо рассмотреть их лицо, фигуру и любимые части тела. Судя по снимкам Инессы, ее любимой частью тела являются ягодицы. На главной фотографии в красно-белом купальнике а-ля «Спасатели Малибу» девушка позирует, повернувшись задом. В списке есть и фото из спортзала, пляжа и даже фотографии в стиле ню. Модель часто постит в своих соцсетях подобные снимки и всегда получает тысячи восторженных комментариев от поклонников.

ВАРВАРА БРОВЧЕНКО

В списке участниц вверху рейтинга красуется 18-летняя красотка Варвара Бровченко. Девушка в красном белье и с загадочным взглядом получила рейтинг 40%. Несмотря на свой юный возраст, красотка уже около трех лет занимается моделингом и даже выходила на дефиле в Crimean fashion week.

Варвара Бровченко из Симферополя. Фото: miss.maximonline.ru

ВИКТОРИЯ ЛОБАНОВА

С рейтингом 48% крымский список завершает блондинка из жаркой Ялты. 20-летняя красотка Виктория Лобанова не стесняется своей нестандартной фигуры. В редакцию журнала она прислала свои фотографии в прозрачном белье на фоне Черного моря. Пользователей девушка покорила своей нестандартной фигурой, которая далека от модельных параметров.

Виктория Лобанова из Ялты. Фото: miss.maximonline.ru

КСТАТИ

Отдать голос за любую из крымских участниц еще можно на сайте. Голосование проходит в формате «Кто горячее?»: из участниц формируют пары, где нужно выбрать лучшую. За каждую победу красотка получает один балл, а за поражение – теряет.

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