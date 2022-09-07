Зов природы: в Севастополе с ранчо сбежали дикобразы Вилка и Ножик

Вилка и Ножик решили узнать, что такое свобода. Фото: ранчо "Сахарная долина"/vk

Два дикобраза сбежали с территории севастопольского ранчо «Сахарная долина». Взрослая Вилка и малыш Ножик перегрызли металлические прутья вольера и пустились в бега по зову природы.

Чтобы найти беглецов, администрация ранчо обратилась за помощью к местным жителям. В соцсетях и чатах поселка Сахарная Головка разослали сообщение с просьбой не пугаться бегающих в окрестностях больших «ежей» - они не опасны, и не стреляют иголками, как принято думать.

- Природа взяла свое. Ребята перегрызли металлические прутья ограждения. Мы не рассчитали, что они на такое способны. Знали, что они профессионально роют подкопы, поэтому сделали глубокие стенки и все забетонировали. Но не думали, что они так легко справятся с прутьями, - рассказала КП-Крым администратор ранчо Татьяна Святкина-Жежерун.

Малыш Ножик к этому времени уже вернулся. Покружив по поселку, дикобраз прибежал на ферму и сейчас снова в вольере. Зато его старшая подруга Вилка по Сахарной Головке бегает до сих пор и создает ажиотаж среди местных жителей.

- Конечно, вид ее настораживает. Бегает такой гигантский еж. На самом деле это миф, что дикобразы стреляют иголками. Они ими не стреляют. Максимум, используют как защиту: убегая, могут резко затормозить, и противник просто может уколоться. Сам дикобраз никогда не нападет. Они в принципе не агрессивны. А Вилка у нас давно, и даже кушает с рук, это человекоориентированное животное, - рассказала сотрудник ранчо.

Местные жители постоянно звонят, чтобы сообщить о том, где видели беглянку. Но она перемещается настолько быстро, что пока на место приедут работники ранчо, ее уже и след простыл. Главное, о чем просят жителей - не причинять Вилке вреда.

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