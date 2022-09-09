Проехал прямо по ногам: в Керчи грузовик переехал 16-летнюю девушку

ДТП произошло на улице Чкалова в Керчи. Фото: архив КП

В Керчи под колеса грузового Ford Transit попала 16-ти летняя девушка. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора проезжающего мимо авто. На кадрах, опубликованных в местной группе «Ситуация на дорогах. Керчь» в Viber, видно, как девушка бежит на остановку на улице Чкалова, спеша на подъезжающую маршрутку. Однако не успевает перейти дорогу и оказывается под колесами автомобиля.

Водитель Ford Transit не успевает остановиться - передними и задними колесами машина проезжает прямо по ногам девушки. С места ДТП ее увезла скорая.

Как стало известно КП-Крым, сейчас пострадавшая 16-ти летняя Алина в больнице. По словам девушки, у нее много ссадин и ушибов, врачи диагностировали сотрясение мозга, есть проблема с коленными связками.

- Я шла на остановку. Подошла к пешеходному переходу, посмотрела налево. Там пролетела машина, прямо передо мной. Я стояла, пропустила ее. Следующая машина остановилась перед зеброй, я вышла на дорогу, посмотрела направо. Там ехала вот эта машина. Я думала, что он остановится, потому что меня явно было видно на дороге. Секунда - и машина в меня влетела. Потом проехала по ногам, - рассказала девушка.

Сейчас, по словам Алины, она чувствует себя лучше. В ситуации разбираются сотрудники ГИБДД.

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МВД по РК: в Бахчисарайском районе в ДТП погиб мужчина и 10-летний ребенок

Женщина, которая ехала с ними в одной машине, с различными травмами в больнице (подробнее)

В Феодосии автобус, следующий из Краснодара, сбил пятерых человек, в том числе ребенка

Пострадавшие в больнице с различными травмами (подробнее)