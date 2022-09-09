Осень с Центром оздоровления Неумывакина: забота, комфорт и бережное восстановление организма

В отеле Центра Неумывакина всё нацелено на здоровую жизнь

Осень – лучшая пора для отдыха и оздоровления. Качественно очистить организм и восстановить силы помогут специалисты Центра оздоровления Неумывакина в Крыму.

Профессор Иван Павлович Неумывакин – выдающийся советский медик, разработавший авторскую методику лечебного физиологического голодания. Организм бережно очищается от накопившихся токсинов и канцерогенов, и пациенты оздоравливаются, их самочувствие значительно улучшается. Иван Павлович был соучредителем Центра оздоровления в Алуште и передал неоценимые знания специалистам Центра.

Санаторий находится на Южном берегу Крыма недалеко от Алушты. Постояльцы будут жить на берегу моря с видом на горы. Целебный воздух горной долины подарит комфорт и покой, а грамотные и заботливые специалисты подберут программу оздоровления, подходящую именно вам. В Центре действует восемь программ, направленных на очищение и восстановление организма без медикаментов. В частности, «Лечебное голодание», «Свободное дыхание», «Детокс водоросли», «Укрепление спины», «Фито детокс», «Здоровая жизнь», «Пищевая пауза», «Опора жизни».

В Центре можно не только освободиться от медикаментозной зависимости, но и зарядиться энергией, отдохнуть от городской суеты, завести новые знакомства и выработать привычки, помогающие вести здоровый образ жизни.

Пребывая в Центре оздоровления Неумывакина, вы получите специальную лечебную диету, занятия с профессиональными тренерами, владеющими искусством реабилитации, а также пройдете насыщенную целебную программу, включающую как минимум 47 процедур разного типа.

КСТАТИ

В Центре разработали новую программу «Стоп-диабет». Опытные специалисты подобрали процедуры с максимальным использованием природных лечебных факторов, которые помогут оздоровиться больным сахарным диабетом II типа. Кроме того, программа включает правильное питание и двигательную активность. Все в комплексе поможет людям с диабетом стабилизировать уровень сахара в крови, предотвратить осложнения и улучшить самочувствие.

НАШИ КОНТАКТЫ

Адрес: Республика Крым, г. Алушта, c. Малореченское, ул. Виноградная, 18

Сайт: https://neumyvakin-crimea.com

ВК: https://vk.com/neumivakincrimea

ФБ: https://www.facebook.com/neumivakincrimea/

Телефоны: 8 (800) 707 14 76, 7 (978) 269 69 30

Е-mail: booking@neumyvakin-crimea.com

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