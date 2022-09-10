Сергей Пенкин станцевал на перроне у поезда в Крым

Всего у артиста запланировано четыре концерта в Крыму. Фото: скриншот из видео/Сергей Пенкин/tg

Известный певец Сергей Пенкин, чье имя занесено в книгу рекордов Гиннеса благодаря уникальному голосу в четыре октавы, прибыл с гастролями в Крым. Из-за закрытого авиасообщения артист приехал на полуостров поездом. Но по пути успел порадовать пассажиров небольшим выступлением на перроне.

На одной из станций на подъезде к Крыму Пенкин станцевал бачату вместе с молодой блондинкой. Это видео певец выложил у себя в telegram-канале.

- На подъезде к Крыму, - так просто подписал видео певец.

Поклонники тут же забросали артиста вопросами: кто эта танцующая с ним дама? Ведь со своей последней возлюбленной - украинской телеведущей Владленой - артист расстался, так и не оформив отношения. Причиной расставания, как признавался певец, стало расстояние. С тех пор о новых романах исполнителя с завораживающим тембром ничего не известно.

Но, как выяснилось, на перроне Сергей Пенкин танцевал со своим гримером. Девушка отлично двигается, потому что ранее была в коллективе танцовщицей.

У Сергея Пенкина запланировано четыре концерта в Крыму. Он уже выступил в Керчи и Феодосии.

10 сентября состоится его концерт в Ялте, 11 сентября в Севастополе.

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Помолодевшую Надежду Бабкину на железнодорожном вокзале Симферополя встречали огромным букетом цветов

Певица привезла в Крым фестиваль-марафон «Песни России» (подробнее)

«Низкий поклон за то, что вы делаете»: Филипп Киркоров на концерте в Феодосии заставил зал стоя аплодировать раненым военным

Накануне певец посетил в больнице бойцов, принимавших участие в спецоперации (подробнее)