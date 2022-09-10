В Севастополе студент порезал себе лицо и обвинил во всем неизвестных украинцев в балаклавах

Полиция нашла парня и выяснила, как было на самом деле. Фото: скриншот из видео УМВД по Севастополю

В Севастополе студент военно-морского училища им. Нахимова заявил о нападении на него трех неизвестных мужчин в балаклавах, говоривших по-украински. Видеоролик с изрезанным лицом парня с измененным голосом активно разошелся по соцсетям.

Молодой человек рассказал, что нападавшие прижали его к стене и спросили «за кого» он. Получив ответ «за наших», мужчины, якобы начали избивать парня, а один из них достал нож и изрезал ему лицо.

На сообщения в Сети отреагировала полиция Севастополя. Правоохранители провели проверку и выяснили, что рассказанная парнем история – выдумка. Травмы он нанес себе сам предметом, похожим на бритвенное лезвие, и никаких нападавших не было.

- Оперативно установлена личность молодого человека. Им оказался 18-летний студент-второкурсник одного из местных вузов. Во время беседы с полицейскими он признался, что некоторое время назад после семейного конфликта самостоятельно причинил себе травмы острым металлическим предметом. Затем придумал историю о совершённом на него нападении, для подтверждения этой версии записал видео и направил администраторам одного из телеграм-каналов, – сообщили в полиции Севастополя.

Молодой человек признался, что ему «ужасно стыдно» за свой поступок в первую очередь перед отцом, а также перед преподавателями и сотрудниками полиции, которым он создал «головняк». Студент заявил, что раскаялся.

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