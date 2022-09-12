Активисты банка РНКБ и арт-кластера «Таврида» собрали больше 200 кг пластика под Судаком

Волонтеры провели уборку на береговой линии бухты Капсель с раздельной сортировкой отходов по фракциям

Между мысом Меганом и площадкой проведения фестиваля «Таврида.АРТ» прошла экологическая экспедиция по сбору и изучения пластика. Пластиквотчинг проводили команды банка РНКБ и арт-кластера «Таврида». Волонтеры работали на окраине Судака в бухте Капсель, и за четыре часа собрали больше 200 килограммов пластиковых отходов.

Для расчистки побережья выбрали формат пластиквотчинга. Фото: rncb.ru

В экспедиции также участвовали эксперты и члены образовательного заезда «Главная сцена» (сейчас проходит на площадке арт-кластера «Таврида»).

- Мы провели уборку на береговой линии бухты Капсель с раздельной сортировкой отходов по фракциям пластиковая бутылка, крышки, стеклянная бутылка, металл с жестяной банкой и смешанный сухой мусор, – рассказал эксперт «Тавриды», доцент кафедры «Конструкции зданий и сооружений», директор Волонтерского центра ФГБОУ ВО «ТТТУ» Александр Сузюмов. – Мы не просто очистили участок прекрасной крымской природы, но и внесли свой вклад в культуру раздельного сбора отходов в России.

Пластиквотчинг проводили команды банка РНКБ, арт-кластера «Таврида», а также члены образовательного заезда «Главная сцена». Фото: rncb.ru

Собранный пластик активисты отдадут на переработку. Кроме того, волонтеры рассортировали и подсчитали количество бытовых отходов.

Формат пластиквотчинга был выбран для того, чтобы определить, какой вид одноразового пластика загрязняет акваторию Крыма чаще всего, нанося непоправимый вред морским обитателям.

Напомним, РНКБ выступал генеральным партнером фестиваля «Таврида.АРТ». Также банк стал организатором мероприятий в сфере устойчивого развития и экологии. При поддержке РНКБ на фестивале работала выставка «Экология моря», посвященная Черному морю и его обитателям. Яркие морские пейзажи, которыми наслаждались участники фестиваля, изобразили учащиеся школ Симферополя, Ялты, Евпатории. Основная особенность выставки – ее просветительско-информационное сопровождение в сфере экологического благополучия моря и побережья.