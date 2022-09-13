«Дети боятся, но прячут свой страх»: севастопольский психиатр рассказал, чем опасны игрушки-монстры Хагги Ваги и Кисси Миси

Герой компьютерной игры в стиле хорор на детском празднике в Севастополе. Фото: Андрей Петрушин.

Игрушки-монстры, которые заполонили рынок и детские комнаты, не так безобидны, как может показаться. Куклы в гробиках Монстер Хай или плюшевые Хагги Ваги могут нанести реальный вред неокрепшей детской психике, считает психиатр из Севастополя Андрей Петрушин. 20-летний опыт работы с детьми лег в основу нескольких его книг по психиатрии, а по мотивам последней – «Недетский дом» – был снят фильм с Иваном Охлобыстиным в главной роли.

Вместе с психиатром «Комсомолка» пыталась разобраться, нужны ли детям злые игрушки.

РОДИТЕЛИ САМИ ПОДТАЛКИВАЮТ ДЕТЕЙ К ЧУДОВИЩУ

Еще 1 июня Андрей Петрушин выложил у себя в соцсети фото с детского праздника в Севастополе, где детям предлагают селфи рядом с ростовым Хагги Ваги. И подписал: «С Днем вашей защиты, детишки, или почему психиатры никогда не останутся без работы».

Как пояснил врач, родители сами, крутя смартфонами, подталкивали детей к чудовищу из компьютерной игры-страшилки, заставляя прятать свой страх и убеждая, что все нормально.

- Дети дошкольного и младшего школьного возраста ориентируются на мнение родителей. Это не протестующие против «гнета предыдущего поколения» подростки. У детей этого возраста есть потребность в получении эмоций (и положительных, и отрицательных), познание мира, узнавание понятий добра и зла, жизни и смерти. И если им преподносить такие образы как нечто положительное, то они естественно будут воспринимать их как героев. При этом часто дети их боятся, но прячут свой страх. Ведь мама говорит, что это не страшно. А мама пока что - авторитет. Хоть она и не удосуживается узнать, что этот монстр в игре играет роль антагониста и игра имеет возрастные ограничения «12+», - говорит Андрей Петрушин.

Хагги Ваги- герой компьютерной игры в стиле хоррор Poppy Playtime. Это гигантская ожившая синяя кукла, которая стала злой из-за катастрофы на фабрике. Его отличительные особенности – огромные глаза и полный рот острых зубов. А Кисcи Миси - его подружка, но по факту тот же Хагги Ваги, только розового цвета.

- Подменяя понятия в сознании ребенка по принципу «черное - это белое, зло – это добро», родители постепенно ломают врожденные установки опасности. Острые зубы, выставленные на показ – это показатель злобы и агрессии. Даже не зная сюжет игры и роль этого монстра в ней, на подсознательном уровне ребенок чувствует угрозу в этом образе. Но родители говорят «ничего страшного, это всего лишь игрушка». И ребенку приходится себя пересилить. У него возникает конфликт между словами значимых взрослых и подсознательными инстинктами, что и приводит к появлению неврозов, которые проявляются в ночных кошмарах, энурезе, навязчивых движениях и так далее, - отмечает врач.

Популярный среди детей Хагги Ваги, по мнению психиатра, не так безобиден, как кажется. Фото: Юлия МАРКИНА

НЕ ИДТИ НА ПОВОДУ И НЕ ПУСКАТЬ ЗЛО В ДОМ

Даже если ребенок, подхватывая волну популярности очередной игрушки-монстра в детском саду или школе требует ее купить, идти на поводу не стоит, считает врач. Важно переключить внимание на других – добрых персонажей, рассказать о своей любимой игрушке в детстве или подходящими к конкретному возрасту словами объяснить, что эту страшную куклу вы не пустите в свой добрый дом. Авторитетом для ребенка всегда должен быть родитель.

- В моей практике девочке лет десяти пытались поставить диагноз «шизофрения» из-за того, что она вскакивала по ночам, кричала, что ее хочет убить вампир и указывала на пустой угол. На мой вопрос о том, какие мультики она смотрит, она ответила: «А тот диск с вампиром мы уже с мамой сломали и выкинули». Диск выкинули, а страх-то остался, - рассказывает Андрей Петрушин.

В то же время специалист отметил, что не стоит забывать о примитивности в развитии некоторых детей и о протестном поведении. Даже зная, что это злая игрушка, ребенок может требовать монстра и добьется ее от бабушки, а позже назло родителям ляжет с ней спать.

Примеров среди героев из игр или мультфильмов, негативно влияющих на психику ребенка, предостаточно, отмечает врач. Вроде бы безобидные Феи Винкс в практике одного из коллег Андрея Петрушина едва не довели до беды шестилетнюю девочку. Она залезла во включенную духовку, потому что хотела умереть и превратиться в Винкс. А уж сколько родителей страдают от неосознанного копирования детьми героини популярного мультфильма «Маша и медведь»…

- Дети доверчивые и фантазеры. С ними надо быть очень аккуратными, - резюмирует психиатр.

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