Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2022 6:33

В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности до 28 сентября

Он будет действовать еще не менее 15 суток
Екатерина НАЗАРОВА
На территории Севастополя «желтый» уровень опасности впервые ввели 31 июля

На территории Севастополя «желтый» уровень опасности впервые ввели 31 июля

Фото: Иван Макеев

В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности до 28 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте городского правительства.

- На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению <...> установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18.00 часов 13 сентября сроком на 15 суток до 18.00 часов 28 сентября, - говорится в сообщении.

Напомним, на территории Севастополя «желтый» уровень опасности впервые ввели 31 июля после атаки беспилотника на территории штаба Черноморского флота. Также в настоящее время действует «желтый» уровень террористической опасности на территории Республики Крым. Его ввели в апреле текущего года, после чего неоднократно продлевали.

В то же время Росавиация продлила бесполетную зону над Крымом до 22 сентября. Добраться на полуостров можно альтернативными маршрутами.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Росавиация продлила бесполетную зону над Крымом до 22 сентября

Добраться на полуостров можно альтернативными маршрутами (подробнее)

КАРТИНА ДНЯСитуация в Крыму после начала спецоперации