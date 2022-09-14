На территории Севастополя «желтый» уровень опасности впервые ввели 31 июля
Фото: Иван Макеев
В Севастополе продлили «желтый» уровень террористической опасности до 28 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте городского правительства.
- На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению <...> установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18.00 часов 13 сентября сроком на 15 суток до 18.00 часов 28 сентября, - говорится в сообщении.
Напомним, на территории Севастополя «желтый» уровень опасности впервые ввели 31 июля после атаки беспилотника на территории штаба Черноморского флота. Также в настоящее время действует «желтый» уровень террористической опасности на территории Республики Крым. Его ввели в апреле текущего года, после чего неоднократно продлевали.
В то же время Росавиация продлила бесполетную зону над Крымом до 22 сентября. Добраться на полуостров можно альтернативными маршрутами.
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