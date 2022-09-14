В Бахчисарайском парке миниатюр выхаживают выпавшего из гнезда сычонка

Выпавшего из гнезда сычонка в парк принесли местные жители. Фото: скриншот из видео/Бахчисарайский парк миниатюр

В Бахчисарайском парке миниатюр сотрудники выхаживают сычонка, который выпал из гнезда. Взъерошенного птенца принесли в парк местные жители. Они нашли его на земле.

- В первые дни сычонок не доверял людям и боялся даже кормежки. Но затем понял, что сотрудники парка желают ему добра и стал более спокойно относиться к людям, - рассказал директор парка миниатюр Виктор Жиленко.

Оставшегося без родителей птенца в бахчисарайском парке кормят по часам. Для него готовят нежное мясо, которое он с удовольствием ест.

- Малыш кушает постоянно. Аппетит у него хороший, - рассказали в зоопарке.

Отметим, домовой сыч – это самый распространенный вид сов в Крыму. Домовым его прозвали потому, что он может спокойно селиться в жилище человека, обживать чердаки и сараи. Однако держится при этом довольно скрытно.

Сычи живут до 16-ти лет. Их несложно приручить, поэтому часто их держат в качестве декоративных птиц.

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