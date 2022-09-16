От котиков до великих людей и героев спецоперации: топ-9 самых ярких граффити в Крыму

Детализированный и масштабный мурал в рамках проекта «Другой Айвазовский» в Феодосии по ул Украинская,11. Фото: Подслушано в Феодосии/Вконтакте

Мрачные и серые? Это уже не про улицы крымских городов. Ярких красок полуострову все больше придают уличные художники. Стрит-арт выходит за пределы безликой мазни из баллончиков. Естественно, когда за дело берутся профессионалы.

«Комсомолка» собрала самые яркие арт-проекты этого сезона.

1. Серия граффити, посвященных 205-летию Ивана Айвазовского украсила Феодосию в июле этого года. Над проектом работал местный художник Артем Серебряков, а также Дмитрий Сыромятников из Новороссийска и Антон Яковлев (Чукотка).

Иван Айвазовский на фасаде дома в Феодосии. Фото: Подслушано в Феодосии/Вконтакте

2. «Корабль» северянин Антон рисовал один. Но справился с работой на жаре успешно. Он профессионал и рисует на фасадах с 2003 года.

Граффити в рамках проекта, посвященного Ивану Айвазовскому. Фото: Подслушано в Феодосии/Вконтакте

3. Многострадальный дом на улице Кривошты, 21 в Ялте. Сначала его затопило во время ливней, потом едва не уничтожил пожар. Теперь на его фасадах – огромный кот и рыжий ребенок на чемодане.

Граффити в Ялте. Фото: dislav-art/Вконтакте

4. Авторы граффити - художники из Ялтинской студии Dislav - расписывают по 10 тысяч квадратных метров стен ежедневно. На их фасадах парят птицы, цветут цветы, играют дети, гуляют животные и оживают ветераны.

ул. Кривошты, 21 Ялте. Фото: dislav-art/Вконтакте

5. Яркий арт в поддержку бездомных животных в Севастополе. Приехать и помочь бездомным кошкам и собакам или взять себе друга можно просто отсканировав QR-код. Улица Ковпака, 5.

Граффити в Севастополе. Фото: dislav-art/Вконтакте

6. Фасад в пгт. Советском, посвященный Герою Советского союза танкисту Марии Октябрьской. В годы ВОВ она на собственные сбережения оплатила постройку танка Т-34 «Боевая подруга» и стала его механиком-водителем. Роспись заняла у художников неделю.

Граффити на фасаде дома в Советском. Фото: dislav-art/Вконтакте

7. Стрит-Арт ко Дню молодежи в Старом Крыму. На фасаде образ девушки-студентки, состоящей в рядах Российского студотряда.

Мурал на фасаде дома в Старом Крыму. Фото: dislav-art/Вконтакте

8. Масштабное граффити на торце здания главпочтамта в Симферополе на улице Александра Невского, 1 появилось в апреле. Огромный рисунок вооруженного человека в полной боевой амуниции посвящен участникам спецоперации на Украине.

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