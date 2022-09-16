В Симферополе с 17 сентября начнется бесплатный образовательный проект для любителей музыки

Фото: Вероника Кожухарова/vk.com

Проект для любителей музыки запускает банк РНКБ. С 17 по 30 сентября все желающие могут поучаствовать в мастер-классах со звездами классической музыки. Мероприятия в рамках проекта «Музыкальная энергия с Вероникой Кожухаровой» будут проходить в Симферопольском музыкальном училище имени П.И. Чайковского.

- Я крымчанка, родилась в Феодосии, и очень рада, что в моем родном Крыму создаются проекты, которые дарят людям добро и радость, - говорит художественный руководитель «Музыкальной энергии», знаменитая российская саксофонистка Вероника Кожухарова. – Музыка способна делать людей по-настоящему счастливыми, уверена, участники и зрители нашего проекта смогут в этом убедиться.

Участие в проекте бесплатное, но нужно пройти обязательную регистрацию на сайте pro.rncb.ru. По итогам мастер-классов отобраны самые талантливые ученики, которые выступят на финальном творческом вечере в сопровождении музыкантов Севастопольского симфонического оркестра.

КСТАТИ

Проект «Музыкальная энергия» реализуется как часть масштабной социально-образовательной программы здорового образа жизни «Энергия Юга». Программу запускает РНКБ банк этой осенью в Симферополе, Севастополе и Краснодаре. Желающие смогут пройти бесплатные мастер-классы по нескольким направлениям: спорт (фитнес, танцы, йога), здоровье (все о правильном питании и балансе в жизни), творчество и экология (специалисты расскажут, как стать волонтером и как можно помочь своему городу, планете).

Полную программу мероприятий можно посмотреть на сайте pro.rncb.ru.