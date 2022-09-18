В Крыму за минувшие сутки выявили 403 новых инфицированных COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 403 новых случая COVID-19, с начала пандемии - 202 936. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 35 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 563 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 358 человек, выздоровевших за весь период - 192 609, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 200 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 93 032. Такие данные приводятся на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 9 человек. Выписаны 12 пациентов. На данный момент в больницах находится 118 пациентов, из них 103 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие 24 часа в городе от ковида умер один человек в возрасте 64 лет.

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