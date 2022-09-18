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Здоровье18 сентября 2022 11:33

В Крыму за минувшие сутки выявили 403 новых инфицированных COVID-19

В Севастополе за последние 24 часа зафиксировали 200 новых заболевших ковидом
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 403 новых случая COVID-19, с начала пандемии - 202 936. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 35 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 61 563 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 358 человек, выздоровевших за весь период - 192 609, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 200 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 93 032. Такие данные приводятся на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 9 человек. Выписаны 12 пациентов. На данный момент в больницах находится 118 пациентов, из них 103 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие 24 часа в городе от ковида умер один человек в возрасте 64 лет.

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