ФСБ в Крыму поймала сторонника украинских националистов, хранившего боеприпасы и полкило взрывчатки

У крымчанина нашли самодельную взрывчатку, порох, тротил и пистолет Фото: "КП" Архив

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали сторонника украинских националистов с полкило взрывчатки и огнестрельным оружием. Боеприпасы он хранил прямо у себя дома.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю, на мужчину завели уголовное дело по первой части статьи 222.1 (Незаконные приобретение, ношение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств) и первой части статьи 222 Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) УК РФ.

Как выяснили силовики, у себя дома мужчина хранил самодельное взрывное устройство с 500-граммовым зарядом, а также пистолет, тротил, порох и другие запрещенные предметы.

- Изъяты средства вычислительной техники и мобильной связи, на которых обнаружены видеоматериалы радикального содержания, фотографии с изображением националистической символики и фашисткой атрибутики, а также переписка с членами украинских националистических батальонов, - рассказали в пресс-службе ФСБ.

Приговор стороннику украинских националистов вынес Алуштинский городской суд. Мужчину приговорили к восьми годам колонии общего режима, а также 30 тыс. рублей штрафа. Свою вину он признал в полном объеме.

Напомним, в начале 2022 года силовики задержали россиянина, причастного к сотрудничеству с украинскими спецслужбами. Информация, которую мужчина собирался передать сотрудникам СБУ, могла нанести урон российской безопасности. Побег 51-летнего шпиона за границу РФ пресекли силовики.

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