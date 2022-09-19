Портфель ипотечных кредитов в крупнейшем банке Крыма превысил 60 млрд рублей

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Крымчане стали чаще брать ипотеку. Об этом свидетельствуют данные банка РНКБ. Так, ипотечный кредитный портфель физлиц с начала года увеличился на 17%. В сентябре 2022 года он превысил 60 миллиардов рублей. Больше всего ипотек клиенты оформляют на покупку жилья на вторичном рынке. При этом четверть жилищных кредитов в РНКБ берут на приобретение квартир в новостройках.

С марта-апреля текущего года ситуация с кредитованием в России начала стабилизироваться, наладилась и выдача ипотек в стране благодаря своевременным мерам Центробанка и Правительства РФ. Так, с начала года РНКБ выдал больше 4 тысяч ипотечных займов на 14,5 миллиарда рублей. За несколько последних месяцев ежемесячный прирост выдачи ипотечных кредитов увеличился: в августе — на 40% (к июлю), а в июле — на 34% (к июню). Ситуация с ипотечным кредитованием продолжает восстанавливаться.

ДИСТАНЦИОННАЯ ВЫДАЧА

Как отметили в РНКБ, 55% заявок на получение ипотеки клиенты подают без визита в офис банка. Полностью в электронном формате оформляются больше 90% кредитов на покупку жилья на первичном рынке и 50% - для приобретения квартир во «вторичке». Будущие владельцы квартир также используют при покупке жилья материнский капитал (15% от общего количества сделок).

Средний размер ипотечного кредита в 2022 году увеличился на 14% (сейчас чек составляет 3,4 миллиона рублей). Средний возраст заемщика сейчас составляет 38 лет для мужчин, и 40 лет — для женщин.

ЛЬГОТНЫЕ ПРОГРАММЫ

Льготные госпрограммы позволяют приобрести жилье по сниженной ставке тем заемщикам, которые подходят под определенные требования. По данным РНКБ, около 70% ипотечных кредитов на новостройки были выданы на льготных условиях. Так, 1,6 миллиарда рублей банк выдал в рамках программы «Господдержка 2022» и больше 1,2 миллиарда — по программе «Семейная ипотека».

Кроме того, одобрены заявки на кредиты по программе для сотрудников IT-сферы (на сумму около 855 миллионов рублей. В банке также напомнили, что клиент может получить скидку в размере 1% к ставке, если объект строится с помощью проектного финансирования РНКБ. Также есть возможность получить дисконт при участии в программах лояльности.

КСТАТИ

Ипотечное кредитование в РНКБ запустили в 2015 году. С этого моменты было выдано около 35 тысяч кредитов на покупку жилья на общую сумму больше 90 миллиардов рублей.

Возможность купить квартиру в ипотеку без посещения офиса банка появилась у жителей материковой части России с прошлого года. Сделка оформляется полностью дистанционно. Первые клиенты уже приобрели квартиры в Крыму по такой схеме в прошлом году. Эта банковская услуга набирает популярность. Жители материка получили в РНКБ больше 300 миллионов рублей на покупку недвижимости дистанционно.