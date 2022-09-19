«В такой обстановке продолжать нельзя»: концерт Елены Ваенги в Феодосии прервали из-за сообщения о вооруженном мужчине

Елена Ваенга попросила проверить зал в Феодосии Фото: Борис КУДРЯВОВ

Концерт известной певицы Елены Ваенги в Феодосии едва не сорвался из-за сообщения о якобы вооруженном мужчине в зале. Провести проверку службу охраны концертного зала «Звездный» попросила сама певица.

По рассказам пользователей соцсетей, которые были на концерте артистки, перед этим Ваенга заметно нервничала из-за технических неполадок. А после первой песни и разговора с бэк-вокалисткой и вовсе ушла со сцены, а сами подмостки обследовали сотрудники «Звездного».

- Было видно, что она напряжена и чем-то расстроена или взволнована - явно не настроенным микрофоном. И тут она обрывает песню на полуфразе, останавливает музыку и честно говорит: «Я впервые в такой ситуации, но должна сказать правду. Только что мне сообщили, что в зале находится человек с оружием. Я считаю, что в такой обстановке продолжать нельзя. Давайте служба охраны сделает свою работу, и мы продолжим». На этом она снова ушла со сцены, а у меня упало сердце, - описала ситуацию пользователь во «Вконтакте» в группе «Подслушано в Феодосии».

Спустя несколько минут зрителей попросили покинуть зал и войти после тщательного досмотра личных вещей. Проверка заняла около получаса, но на концерт уже вернулись не все. Некоторые, таких, правда, было немного, из соображений безопасности, отправились домой.

Певица поблагодарила за работу полицейских. Фото: скриншот из видео Подслушано в Феодосии/Вконтакте

Вернувшись на сцену, Елена Ваенга первым делом поблагодарила за работу полицейских и предложила исполнить любую песню на выбор.

- У меня муж с барабанными палочками, у него нет оружия, так что вы быстрее будете, - шутя обратилась певица к находящемуся у сцены полицейскому. - Вы подумайте, какую мне для вас исполнить песню. Даже можете позвонить супруге, я вижу, что вы женаты. Что хотите, просите!.. Даже «а белый лебедь на пруду», Стаса Михайлова спою, по-английски даже вспомню «The Show Must Go On».

В администрации КЗ «Звездный» комментировать инцидент отказались и отключили телефон. Администратор певицы Ксения Антипова также ответила «Комсомолке», что «комментариев не будет».

Прояснить ситуацию «КП-Крым» пообещали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

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