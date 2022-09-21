В Крыму поддержали решение о частичной мобилизации

Мобилизационные мероприятия начинаются 21 сентября Фото: Александр ГЛУЗ

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о поддержке решения президента о частичной мобилизации в стране. Об этом он написал у себя в Тelegram-канале. По его словам, военкоматам в республике будет оказываться всяческое содействие в этом вопросе.

- Крымчане едины в поддержке президента и его решений, в том числе в проведении частичной мобилизации. Правительство Крыма окажет всю необходимую помощь и содействие военным комиссариатам республики в проведении комплекса мобилизационных мероприятий, - написал глава республики.

Сергей Аксенов также отметил, что сегодняшний день «важен для Русского мира» и знаменует «начало глобальных перемен».

- Глава государства четко обозначил нашу позицию: мы никогда не отдадим близких нам людей на растерзание наследникам нацистских карателей. Проведение референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях Украины – единственная возможность обеспечить безопасность людей, восстановить и развивать эти регионы,- отметил Аксенов.

Утром 21 сентября президент Владимир Путин выступил с речью по поводу референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, и по защите этих регионов. Он отметил, что решение об упреждающей военной операции было необходимым и единственно возможным, а главные цели – освобождение всей территории Донбасса – остаются неизменными.

Также глава государства заявил, что поддерживает предложение генерального штаба о частичной мобилизации. По его словам, призыву будет подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили службу в рядах Вооруженных сил, имеют военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября.

Ранее глава Крыма поддержал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о «самомобилизации». По словам Сергея Аксенова, Крым отправил на спецоперацию 1200 добровольцев.

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