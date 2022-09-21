Как получить прибыль и кешбэк с помощью зарплатной карты

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Выбрать банк, на карту которого вы будете получать зарплату, – ответственное дело. Нужно оценить все бонусы, которые предложит финансовое учреждение. Программа лояльности может включать скидки, дисконты, возврат средств, потраченных на покупки, и не только это.

Не так давно у крымчан расширился перечень предложений на банковском рынке: на полуострове начал работать один из крупнейших банков страны – Промсвязьбанк (ПСБ). «Комсомолка» разобралась, какие выгоды и привилегии могут получить его зарплатные клиенты.

БОНУСЫ И КЕШБЭКИ

Среди преимуществ зарплатной карты – возможность получать дополнительный доход просто за использование «пластика». Достаточно расплачиваться картой за повседневные покупки, чтобы возвращать часть потраченного обратно, или использовать ее для хранения средств и получать проценты на остаток. Например, держатели зарплатной карты «Твой плюс» от ПСБ могут получать каждый месяц доход в размере 5% годовых на остаток средств на карте или же выбрать повышенный кешбэк до 7% в трех категориях покупок. На этом «плюшки» не заканчиваются – на все остальные покупки банк начисляет кешбэк в размере 1%. За месяц можно вернуть на карту до 5 тысяч рублей. Кроме того, можно получать кешбэк и скидки от партнеров банка.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОЕННЫХ

Для военнослужащих в ПСБ разработана зарплатная карта «Сильные люди. Тариф особого назначения».

По ней военные могут получать ежемесячно 4% годовых на остаток средств на карте или повышенный кешбэк до 4% в категориях «аптеки», «АЗС» и «супермаркеты». Что получать – бонусы или кешбэк – владельцы карты могут выбрать сами в мобильном приложении или интернет-банке.

Одно из преимуществ зарплатной карты для военнослужащих – бесплатное снятие наличных в банкоматах любого банка до 1 миллиона рублей в месяц. Этот лимит до конца текущего года увеличен до 3 миллионов рублей.

ВЫГОДНЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ И ДЕПОЗИТАМ

Владельцы зарплатных карт ПСБ могут взять потребительский кредит на любые цели по ставке 6,5%. Максимальный срок кредитования – 7 лет, а возможная сумма кредита – до 5 миллионов рублей. А если клиент еще оформит страховку и будет своевременно делать ежемесячные взносы за кредит, то банк в течение трех лет будет снижать ставку на 1% в год, уменьшив ее в результате до 3,5%. Для того, чтобы не забыть о ежемесячном платеже, можно подключить смс-информирование или настроить автоплатеж в мобильном приложении.

Кроме того, держатели зарплатных карт ПСБ могут рассчитывать на сниженный процент по ряду ипотечных госпрограммам. В России действует программа «Семейная ипотека», благодаря которой семьи с детьми, родившимися в 2018 году и позднее, могут рассчитывать на льготный кредит по ставке до 6%. Клиентам ПСБ – работникам оборонно-промышленного комплекса и государственных организаций, которым приходит зарплата на карту ПСБ, «Семейная ипотека» доступна по ставке 5% годовых.

По депозитам зарплатные клиенты тоже получат более выгодные условия. Например, по вкладу «Мой доход» надбавка к ставке составит 0,1%.

Подать заявку на кредит, ипотеку или открытие депозита можно на сайте банка или в мобильном приложении.

КАК ОФОРМИТЬ ЗАРПЛАТНУЮ КАРТУ ПСБ

В первую очередь, между банком и работодателем должен быть оформлен зарплатный договор. Заказать карты можно онлайн, а получить – в офисе банка или же с доставкой на предприятие. Выпуск и обслуживание зарплатных карт в ПСБ бесплатные.

Получить подробную информацию о зарплатных картах ПСБ можно по телефону 8-800-333-25-50, на сайте psbank.ru или в офисе ПСБ «Симферопольский», который расположен по адресу ул. Карла Маркса, 28.

Зарплатная карта «Твой плюс». Ежемесячный бонус на выбор клиента: 5% на остаток по счету карты или кешбэк до 7% по 3-м категориям (+1% кешбэк на все остальные покупки). Начисление процентов и баллов кешбэка проходит при общей сумме покупок по карте от 5 000 рублей в месяц. Для получения кешбэка и процента на остаток необходимо подключиться к программе лояльности «Кешбэк» и выбрать ежемесячный бонус в интернет или мобильном банке. Максимальная сумма начисления кешбэка и процентов в месяц — 5 000 баллов. Начисление производится в кешбэк-баллах (1 балл = 1рубль). Перевести в рубли можно любое количество баллов в любое время. Баллы начисляются не позднее 20-го календарного дня каждого месяца за операции предыдущего месяца. Обслуживание основной карты бесплатно. Переводы по номеру телефона в сторонние банки (Система быстрых платежей) осуществляются без комиссии до 100 000 рублей в месяц. Свыше — комиссия 0,5% от суммы перевода (max 1 500 рублей.). Оплата ЖКУ (если поставщик зарегистрирован в ГИС ЖКУ), сотовой связи, интернета, а также налогов, штрафов, пеней и прочих платежей в бюджетную систему РФ осуществляется без комиссии до 100 000 рублей в месяц. Максимальный ежемесячный лимит снятия денежных средств до 1 000 000 рублей в месяц. Подключение услуги смс-оповещения автоматическое: первые 30 дней после проведения первой финансовой операции по карте –бесплатно, далее — 59 рублей в месяц.

Зарплатная карта «Сильные люди. Тариф особого назначения».

Начисление кешбэка и процентов на остаток происходит при общей сумме покупок по карте от 10 000 /мес. Для получения кешбэка и процента на остаток необходимо самостоятельно выбрать бонус в мобильном или интернет-банке и указать электронную почту. При первом выборе бонуса происходит подключение к программе лояльности «Кешбэк», в рамках которой происходит начисление процентов на остаток и кешбэка. Начисление производится в кешбэк-баллах (1 балл = 1 ). Перевести в рубли можно любое количество баллов в любое время. Максимальная сумма начисления кэшбэка или процентов на остаток в месяц – 5 000 баллов. Баллы начисляются не позднее 20 календарного дня каждого месяца за операции предыдущего месяца.

Кредит для держателей зарплатных карт. Максимальная сумма кредита до 5 млн. руб. Срок кредита от 12 до 84 месяцев. Ставка – от 6,5%. Возможно снижение ставки на 3% в течение обслуживания при оформлении кредита с финансовой защитой и оплатой ежемесячных платежей без просрочек. Подробные условия можно узнать на сайте psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации.

«Семейная ипотека». Программа ипотечного кредитования для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года произошло пополнение (первый и /или последующий ребенок) и /или если ребенок не старше 18 лет и ему установлена категория «ребенок-инвалид». Сумма кредита – до 12 000 000 рублей (Москва, Санкт-Петербург и области) или до 6 000 000 рублей (остальные регионы). Срок кредита - до 30 лет. Процентная ставка – от 5% годовых. Ставка применяется для работников оборонно-промышленного комплекса, получающих заработную плату на карту ПСБ, работников государственных организаций, получающих заработную плату на карту ПСБ. Первоначальный взнос – от 15% от стоимости жилья. Погашение - ежемесячно аннуитетными платежами. Подробные условия можно узнать на сайте psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации.

Вклад «Мой доход». Вклад может быть открыт на 122, 181, 397, 547, 731, 1098 дней. пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение первых 30 календарных дней срока размещения вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена. Процентная ставка при открытии вклада на сумму от 100 000 рублей на 122, 181, 397, 547, 731 дней составляет 6,40. На 1098 дней - 7%. Ставка при открытии вклада на сумму от 1 млн. рублей на срок 122, 181, 397, 547, 731 дней составляет 6,45%, на 1098 дней – 7,05%. Надбавки для пенсионеров в размере 0,10% предоставляются при размещении вклада клиентам – физическим лицам, достигшим возраста: женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет на дату открытия вклада. Надбавки для пенсионеров и зарплатных клиентов между собой не суммируются.

Подробные правила программы лояльности и предоставления услуг, а также тарифы, условия выпуска и обслуживания карт в ПАО «Промсвязьбанк» можно узнать на сайте psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации.