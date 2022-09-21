Мобилизационные мероприятия стартуют 21 сентября Фото: Евгения ГУСЕВА

Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» подписал президент Владимир Путин. Согласно тексту документа, мобилизация начинается с 21 сентября. Как пояснил глава государства в своем телеобращении, решение принято, чтобы обеспечить защиту и безопасность страны.

Кто попадает под призыв, а кто может рассчитывать на отсрочку - «Комсомолка» собрала главное к этому часу.

Как заявил президент, под мобилизацию попадают россияне, уже проходившие службу в рядах Вооруженных сил и находящиеся в запасе, а также те, кто имеет боевой опыт и необходимые для спецоперации военно-учетные специальности. Все призывники перед отправкой в части пройдут дополнительную военную подготовку.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ОТСРОЧКУ ВО ВРЕМЯ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В КРЫМУ 2022

Все мобилизованные, согласно Указу президента, будут иметь тот же статус, что и военнослужащие-контрактники, и такое же денежное довольствие. Контракты военнослужащих будут действовать до конца частичной мобилизации.

Уволиться с военной службы служащие по контракту или призванные по мобилизации, смогут по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья или в результате приговора суда о лишении свободы.

Право на отсрочку от призыва имеют россияне, работающие в организациях оборонно- промышленного комплекса. В целом же категории граждан, которые получат такое право, определит Правительство. Оно же будет финансировать мероприятия по частичной мобилизации.

Обеспечить призыв по мобилизации должно руководство регионов. Количество мобилизованных и сроки призыва определит Минобороны.

Как заверил глава военного ведомства Сергей Шойгу, в целом по стране будет задействован 1% мобилизационного ресурса и призвано 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация не коснется студентов и учащихся вузов, а также тех, кто служит по призыву.

- Ни о какой мобилизации студентов и обучающихся в вузах речь не идет. Пусть спокойно ходят на занятия и учатся, никто их призывать не будет. Естественно, как и тех, кто служит по призыву. Наши призывники, как и служили, так и продолжают служить на территории Российской Федерации. У нас огромный мобилизационный ресурс тех, кто отслужил, кто имеет боевой опыт, военную специальность. У нас их почти 25 миллионов. Это 1% или чуть больше от общего мобилизационного ресурса, - сказал Шойгу.

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ В КРЫМУ В 2022 ГОДУ

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поддерживает решение о частичной мобилизации. Военкоматам в республике будет оказываться всяческое содействие в этом вопросе.

- Крымчане едины в поддержке президента и его решений, в том числе в проведении частичной мобилизации. Правительство Крыма окажет всю необходимую помощь и содействие военным комиссариатам республики в проведении комплекса мобилизационных мероприятий, - написал глава республики.

В Крыму уже создали штаб, который будет содействовать выполнению указа президента. Его возглавил лично Сергей Аксенов.

- Все понимаем, время сложное. Но независимость нашей страны, будущее нашей страны зависит от хода специальной военной операции, где нам противостоит весь блок НАТО. Такое время случается, и в истории нашей страны было неоднократно. Мы всегда выходили из него с честью благодаря нашим гражданам, нашим вооруженным силам, армии и флоту. Сегодня эта мобилизация, это единение нужны нашей стране и освобождаемым территориям как никогда. Задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, крымчане выполнят в полном объеме,- заверил Аксенов.

Советник главы Крыма Олег Крючков в свою очередь опроверг информацию о якобы ограничениях на выезд или въезд на полуостров в связи с объявленной частичной мобилизацией.

- Доверяем только официальной информации. Никаких ограничений на выезд или въезд на полуостров нет,- написал Крючков у себя в telegram.

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