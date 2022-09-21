Строил Крымский мост и водил альпинистов на Эльбрус: в Керчи простились с погибшим в спецоперации морским пехотинцем

Военный из Керчи Кирилл Захаров погиб в спецоперации на Украине. Фото: Святослав Брусаков/Telegram

В Керчи простились с военнослужащим батальона морской пехоты Кириллом Захаровым, который погиб в спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

- Кирилл Захаров – пример доблести и отваги. Настоящий патриот Родины и Керчи – таким останется в нашей памяти и в истории города,- написал Брусаков у себя в Telegram.

Уроженец Керчи Кирилл Захаров рос в православной семье, до 15 лет был алтарником в храме им. Александра Невского. После школы поступил и окончил ПТУ № 5, увлекался музыкой.

В 2011 году был призван для прохождения срочной службы во внутренних войсках в городе Рубежное на Донбассе. После демобилизации продолжил службу по контракту в батальоне морской пехоты в Керчи.

- В начале 2014 года, как и подавляющее большинство керчан, поддержал Крымскую весну, продолжил службу в рядах морской пехоты Российской Федерации, был участником первого военного парада в городе-герое Керчи, - отметил Брусаков.

По информации главы города, Кирилл Захаров лично участвовал в возведении арок Крымского моста, а также водил группы альпинистов на Эльбрус, работая гидом. Он совершил около 20-ти таких восхождений.

Напомним, в марте в Керчи простились с 21-летним Владимиром Чеботаревым, погибшим в самом начале спецоперации на Украине, 24 февраля.

15 марта погиб еще один военный из Керчи - 23-летний Олег Орлов.

Решением депутатов городского совета, именами погибших военнослужащих назовут новые улицы в Керчи.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новые улицы в Керчи назовут в честь военных, погибших в спецоперации

Владимир Чеботарев и Олег Орлов похоронены рядом на центральном кладбище города (подробнее)

Мог стать футболистом, но решил служить родине: в Керчи простились с военным, погибшим на Украине

Владимира Чеботарева провожали в последний путь десятки людей (подробнее)